В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте

Мошенник похитил более 700 тысяч крон в криптовалюте со счета жителя Среднечешского края. Полиция опубликовала фотографию человека, которая, возможно, поможет установить личность преступника.

Владелец аккаунта обратился в полицию в начале года, но информацию о случившемся стражи правопорядка опубликовали только сейчас. Неизвестный взломал аккаунт с криптовалютой и изменил все данные доступа.

«Впоследствии он перевел с этого счета весь баланс в криптовалютах — более 700 тысяч крон. Еще до транзакции необходимо было пройти процесс идентификации личности. Мошенник предоставил фотографию и удостоверение личности, которое оказалось поддельным», — рассказала пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Фото: Полиция ЧР

Криминалисты хотят идентифицировать человека на фотографии, которая использовалась для подтверждения транзакции. Информацию о мужчине можно сообщить по телефону 158 или 974 861 319. По данным полиции, это мог быть иностранец. О какой криптовалюте идет речь, ​​правоохранительные органы не уточняют.

Полиция предупреждает, что люди должны придумать надежный пароль для электронных транзакций — в нем должно быть как минимум 12 символов и комбинация заглавных букв и цифр. Для каждой службы должен быть уникальный пароль, его нельзя никому сообщать. В тех случаях, когда это возможно, лучше проходить авторизацию через другие устройства (например, мобильный телефон) и не использовать контрольные вопросы для восстановления пароля, ответ на которые легко найти.

Источник: novinky.cz