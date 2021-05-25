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Чехия может запретить полеты «Белавиа»

Чехия может запретить полеты «Белавиа»

420on.cz 297
​В случае договоренности с ЕС Чехия готова присоединиться к запрету на полеты «Белавиа» через воздушное пространство Чехии. Эта мера может затронуть авиарейсы из Праги в Минск и обратно. Правительство проанализирует, сколько чешских граждан в Беларуси могут пострадать от запрета. Об этом 25 мая заявил заместитель премьер-министра и министр транспорта Карел Гавличек.
Чехия может запретить полеты «Белавиа»

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в понедельник решили запретить полеты и посадку самолетов «Белавиа» на территории ЕС. Политики также призвали европейских перевозчиков избегать полетов над воздушным пространством Беларуси. Эта мера стала реакцией на вынужденную посадку гражданского самолета авиакомпании Ryanair в Минске. 

Напоминаем, что 23 мая белорусские власти заставили самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлиться в Минске. В самолете находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Именно это и стало причиной вынужденной посадки. Журналист был задержан. 

Сейчас Гавличек обсуждает запрет на полеты  с премьер-министром Андреем Бабишем и министром иностранных дел Якубом Кулганком. Минтранс Чехии хочет проанализировать, сколько пассажиров и граждан Чехии в Беларуси могут пострадать от такого запрета. По словам министра, страны ЕС должны скоординировать свои усилия. Когда именно будет введен запрет — пока неясно.

 

Прямой рейс «Белавиа» из Минска летает в Прагу три раза в неделю (всегда по средам, пятницам и воскресеньям). Следующий рейс запланирован на среду, 26 мая. «Белавиа» также пересекает воздушное пространство Чехии для выполнения других маршрутов в Европу.

Самолеты ČSA пересекают воздушное пространство Беларуси при выполнении регулярного рейса в Москву. Ближайший рейс запланирован на среду. По словам пресс-секретаря авиакомпании Владимиры Дуфковой, перевозчик следит за ситуацией и будет выполнять указания Европейского агентства по авиационной безопасности и других компетентных органов при выборе маршрута. В случае остановки полетов над Беларусью авиакомпания готова выполнять рейсы по альтернативному маршруту (скорее всего, через Украину).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Евросоюз Чехия самолёт Чешские авиалинии Беларусь
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