Осенью в пражском зоопарке откроется новый павильон горилл

Новый павильон горилл станет самым большим в пражском зоопарке. Его площадь составит 2500 квадратных метров. Строительство обойдется в триста миллионов крон и будет завершено осенью этого года.

Фото: Пражский зоопарк

Проект павильона горилл включает в себя строительство здания размером примерно 56x56 метров, вольера с озером и смотровой площадки под открытым небом. Крыша здания, расположенного на первом этаже, будет засажена растениями. Внутри павильона будут установлены имитации деревьев из бетонных конструкций, иллюзорные картины и интерактивные элементы для детей.

В настоящее время в Пражском зоопарке живет семь особей горилл.

«Новый павильон будет лучшим сооружением, построенным сверх стандартов Европейской программы разведения животных, и, конечно же, сюда переедет и наш самец Ричард. Посетители зоопарка смогут совершить путешествие в Центральную Африку — из сельской местности Камеруна в далекий тропический лес, где живут гориллы», — рассказал директор зоопарка Мирослав Бобек.

Павильон, который компания Strabag строит в верхней части зоопарка с осени 2019 года, находится за пределами паводковой зоны. Зоопарк решил построить новый павильон из-за наводнения в 2002 и 2013 годах. Сейчас павильон находится в самой нижней части сада, который был затоплен во время наводнения в 2002 году. Тогда погиб самец гориллы.

Пражский зоопарк — одно из самых посещаемых мест столицы. Из-за принудительного закрытия, вызванного правительственными мерами против распространения covid-19, в марте выручка зоопарка упала примерно на 40 миллионов крон.

Источник: ceskatelevize.cz