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Составлен рейтинг эффективности вакцин от covid-19

Составлен рейтинг эффективности вакцин от covid-19

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Большинство вакцин против коронавируса защищают от смерти в результате заболевания, заявили ученые из университета Флориды. Исследования показывают, что наиболее эффективными вакцинами являются препараты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
Фото: pixabay
Составлен рейтинг эффективности вакцин от covid-19

Эффективность вакцин против covid-19 в среднем составила около 85%. Препараты обеспечивают высокий уровень защиты от госпитализации и смерти в результате коронавирусной инфекции, сообщили ученые Юлия Шапир, Натали Дин, Ира Лонгини и их коллеги в исследовании, опубликованном в пятницу. Исследователи из Университета Флориды сравнивали данные из журнальных статей и сообщений СМИ об исследуемых ими препаратах.

«Эти оценки должны быть полезны для построения математических моделей последствий вакцинации и для принятия политических решений в отношении прививок», — отметили авторы исследования. Анализ, который финансировал Национальный институт здравоохранения США, планируется обновлять по мере поступления новых данных.

Ученые оценили эффективность вакцины в предотвращении любых заболеваний, вызванных covid-19, для препаратов, которые сейчас используются в мире. Это вакционы компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sinovac Biotech и Sinopharm.

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna признаны лучшими с показателем эффективности более 94%. Вакцины Novavax и AstraZeneca показали средние результаты — 89% и 81% соответственно. Китайские вакцины были худшими в исследовании: у Sinovac Biotech показатель эффективности составил 78%, Sinopharm — только 50%.

Эффективность вакцин против распространения коронавируса составила в среднем 54%. По этому показателю вновь лидирует вакцина Pfizer/BioNTech (94%). AstraZeneca способна предотвратить передачу вируса только в 50% случаев.

Беспрецедентная скорость, с которой были разработаны и внедрены во всем мире безопасные и эффективные вакцины, позволила многим странам восстановиться и преодолеть последствия самой страшной пандемии за последние сто лет. Тем не менее, существует риск того, что неконтролируемое распространение вируса SARS-CoV-2 приведет к появлению новых штаммов, которые могут ослабить эффективность вакцинации, отмечают ученые.

Исследователи из Университета Флориды заявили, что защита от болезни в среднем составляет 86% для мутации B.1.1.7, которая была впервые обнаружена в Великобритании, 61% — для мутации P.1, что стало причиной эпидемии в Бразилии и 56% — для мутации B.1.351, обнаруженной в Южной Африке.

Исследователи обнаружили, что вакцины относительно хорошо реагируют на так называемую британскую мутацию. Напротив, по мнению исследователей, вакцины плохо защищают людей от мутаций, обнаруженных в Бразилии и Южной Африке. 

Вакцина Pfizer эффективна на 75% против так называемого бразильского варианта коронавируса, тогда как у AstraZeneca этот показатель составляет только 22%.

 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
вакцинация коронавирус прививки учёные
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