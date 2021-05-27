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Делом депутата Доминика Фери займётся юридический факультет Карлова университета

Делом депутата Доминика Фери займётся юридический факультет Карлова университета

420on.cz 57
Не только полиция, но и юридический факультет Карлова университета будет выяснять обстоятельства дела депутата Доминика Фери, которого обвиняют в попытках сексуального насилия. Фери учился на этом факультете и, по словам студентов, его поведение по отношению к женщинам всегда считалось «публичной тайной».
Делом депутата Доминика Фери займётся юридический факультет Карлова университета

«В то время, когда Доминик Фери учился у нас, еще до первой публикации информации в СМИ, никто не обращался к нам с жалобами в этом смысле, поэтому руководство факультета этим вопросом не занималось», — сообщила пресс-секретарь факультета Власта Тиха. В связи с развитием ситуации и опубликованной информацией вопрос будет рассмотрен деканатом и академическим сенатом на заседании 27 мая, подтвердила она.

Фери учился на факультете с 2015 по 2020 годы. Издания A2larm a Deník N сообщили, что почти каждый студент, к которому они обращались, говорили о поведении Фери по отношению к женщинам как о «публичной тайне».

Студент Магда рассказала, что о ненадлежащем поведении Фери было много разговоров среди других студенток. Однако положение Фери на факультете было непоколебимым и противостоять ему было трудно. «Часть школы считала его богом», — говорит студентка. По словам другой девушки, ссориться с Фери означало бы «практически социальную смерть».

Фери был одним из основателей студенческой ассоциации Kappa Omega, которая служила платформой для установления социальных контактов. Ассоциация организовывала бурные вечеринки, на которых Фери после употребления алкоголя проявлял свои наклонности.

«Они организовывали дикие вечеринки, как в американских фильмах. У них была репутация, что там можно встретить замечательных людей, например таких как Фери, и каждый хотел быть там», — цитирует A2larm одного из бывших членов ассоциации. Тот факт, что ассоциация в основном является площадкой для развлечений, признал также декан юридического факультета Карлова университета Ян Куклик.

По словам свидетелей, самые большие эксцессы имели место на мероприятиях Kappa Omega за пределами Праги, где Фери и его друзья якобы выбирали одну из студенток, напоили ее алкоголем, а затем незаметно «исчезали» с ней в комнате. 

«Да, к нам обращались женщины с различными жалобами на поведение Доминика Фери», — подтвердили представители академического сената Мартин Самек и Йолана Орделтова.

Самек также написал в Твиттер: «Об этом знает весь факультет. Лично я знаю несколько девушек, которым человек (не будем называть его имя), скажем так, предлагал секс без разбора. Но это не причина для обращения в полицию».

Источник: novinky.cz

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Темы
Карлов университет Палата депутатов ЧР Чехия полиция преступность
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