Два года условного наказания получил угрожавший премьер-министру Чехии

Лукаш Брахачек признался, что шантажировал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, Брахачек должен пройти программу психологического консультирования в течение четырехлетнего испытательного срока.

Фото: vlada.cz

В январе 2021 года Брахачек, который в то время проживал в Испании, отправил оттуда электронное письмо депутату движения ANO Яну Рихтеру. В письме мужчина пообещал, что убьет Бабиша и членов его семьи, если тот не уйдет в отставку в течение пяти дней. По словам прокурора Яна Лелека, мужчина был недоволен мерами правительства, связанными с пандемией коронавируса.

За шантаж мужчине грозило от двух до восьми лет тюрьмы. Прокурор в обвинительном заключении предлагал назначить мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако позже адвокат обвиняемого инициировал переговоры по соглашению с прокурором.

27 мая Брахачек заключил с прокурором соглашение о вине и наказании. Суд одобрил соглашение и назначенное наказание, поэтому решение окончательное.

Источник: ceskenoviny.cz