Первый поезд RegioJet отправится сегодня из Чехии в Хорватию

Первый поезд, следующий в Хорватию, отправится 28 мая с главного железнодорожного вокзала Праги. На данный момент продано около 400 билетов — примерно 75% от общей вместимости. В целом на летние маршруты в этом году уже продано более 30 000 билетов, сообщил пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондруй.

«На железнодорожном вокзале в Праге у нас работает собственный центр тестирования, где пассажиры могут сделать тесты на антигены за 60 минут до отправления поезда. С 1 июня ПЦР-тесты будут доступны для приезжающих в Чехию туристов из Хорватии. Чтобы пройти тест, нужно показать действующий билет на поезд или автобус RegioJet, тесты оплачиваются за счет системы государственного медицинского страхования», — рассказал Ондруй.

В июне билет на поезд из Праги в Риеку будет стоить около 490 крон, в июле и августе — на 100 крон больше. Билет в спальный вагон обойдется в 790 крон. Цены перевозчик не менял — они остались такими же, как и в прошлом году. В этом году поезда RegioJet отправятся в Сплит — цены начинаются от 890 крон за место и от 1090 крон за билет в спальном вагоне. Этот поезд делает остановку в Загребе.

В июне и сентябре поезда будут ездить в Хорватию три раза в неделю, а в июле и августе — ежедневно. В прошлом году поезда компании ходили только до Риеки и перевезли более 60 000 человек.

При въезде в Хорватию чехи должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или антигенного теста не старше 48 часов, выданный медицинским учреждением или аккредитованной лабораторией. Также признается подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании. Чтобы приехать в Хорватию, необходимо заполнить анкету прибытия, к которой нужно прикрепить файл с подтверждением теста, вакцинации или болезни.

Хорватия — одна из стран с высоким риском заражения. Когда турист возвращается обратно в Чехию на общественном транспорте, он должен пройти антигенный (за 24 часа до начала поездки) или ПЦР-тест (за 72 часа), а также иметь письменное подтверждение аккредитованной лаборатории. По прибытии в Чехию пассажир должен находиться в самоизоляции и не позднее, чем на пятый день после приезда, он обязан сделать ПЦР-тест.

Источник: ceskenoviny.cz