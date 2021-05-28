7 стран, куда можно поехать из Чехии после первой прививки от covid-19

С понедельника, 31 мая, чехи, которые сделали первую прививку от коронавируса, смогут путешествовать без ограничений в семь стран: Венгрию, Германию, Польшу, Австрию, Словакию, Словению и Хорватию. Об этом 28 мая после внеочередного заседания правительства заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек позже написал в Твиттере, что с 1 июня вакцинированные люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут приезжать в Чехию и посещать различные заведения без необходимости проходить карантин или делать тесты.

С середины мая чехи, которые как минимум 22 дня назад сделали первую прививку от covid-19, могут возвращаться в республику из стран со средним и высоким риском распространения инфекции без тестов на covid-19 и карантина. Въезд в республику также разрешен лицам из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии, которые привиты первой дозой вакцины.Туристы с сертификатом о вакцинации из этих семи стран также смогут посещать рестораны и другие заведения в Чехии.

Условия въезда в Чешскую Республику регулируются так называемой картой путешествий, обновление которой Министерство здравоохранения представит сегодня.

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Источник: novinky.cz