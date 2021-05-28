7 стран, куда можно поехать из Чехии после первой прививки от covid-19

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек позже написал в Твиттере, что с 1 июня вакцинированные люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут приезжать в Чехию и посещать различные заведения без необходимости проходить карантин или делать тесты.
С середины мая чехи, которые как минимум 22 дня назад сделали первую прививку от covid-19, могут возвращаться в республику из стран со средним и высоким риском распространения инфекции без тестов на covid-19 и карантина. Въезд в республику также разрешен лицам из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии, которые привиты первой дозой вакцины.Туристы с сертификатом о вакцинации из этих семи стран также смогут посещать рестораны и другие заведения в Чехии.
Условия въезда в Чешскую Республику регулируются так называемой картой путешествий, обновление которой Министерство здравоохранения представит сегодня.
Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале
Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook
Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram
Источник: novinky.cz