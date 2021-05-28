Как изменится Прага через 10 лет

Планируемые реконструкции в Праге коснутся и набережных. Изменятся Роганский остров, Дворжаковская набережная, Стромовская набережная и Цисаржский остров. Власти планируют улучшить защиту от наводнений, построить новые велосипедные дорожки и более широкие тротуары. Некоторые парки в пределах города останутся нетронутыми. Визуализациями занимается Институт планирования и развития Праги (IPR).

Фото: Визуализация Роганского острова

Роганский остров будет преобразован в новый район города. На участке площадью 88 га, расположенном на правом берегу Влтавы в окрестностях Карлина и Голешовиц, строят несколько крупных государственных и частных проектов. Один из них — Роганский парк площадью 56 гектаров, что равно половине Стромовки. Однако новый столичный парк должен сохранить свой нынешний природный облик.

Большая часть территории будет предназначена для проведения досуга. Парк станет буфером, который защитит город от наводнений. «Сейчас мы готовим проект острова Роган в рамках международного тендера», – сказал представитель IPR Марек Вача. Работы начнутся осенью этого года. Пока неизвестно, сколько будет стоить это преобразование.

Реконструкция коснется и набережной Стромовки. IPR хочет увеличить высоту моста, ведущего на Цисаржский остров. Одним из решений видят надстройку разводного пешеходного моста. Новая конструкция свяжет Стромовку с другими частями Тройской впадины.

Одна из наиболее ценных и масштабных природных территорий Праги постепенно меняется. Набережные Влтавы будут восстановлены до состояния, в котором они находились около ста лет назад. Здесь появятся новые природные зоны отдыха, где оборудуют деревянные ступеньки, на которые можно присесть. При этом уже ликвидированы свалки, которые несколько лет загрязняли территорию. Окончательный план будет утвержден городским советом этим летом, а завершение реконструкции запланировано на 2030 год.

Набережная Дворжака также не останется прежней. Район набережной Дворжака и улицы На Франтишку пострадал от наводнений в 2002 и 2013 годах. Поэтому в план реконструкции включен ремонт тротуаров, дороги и прилегающей территории, в том числе и парк.

Линию деревьев у береговой стены необходимо восстановить, в больнице На Франтишку следует построить подземные гаражи. Они обеспечат парковочные места как для посетителей самой больницы, так и для желающих прогуляться по набережной. Инвестором и основным партнером проекта выступает Прага 1. Реконструкция началась в 2015 году, дата ее завершения и общая сумма инвестиций пока неизвестны.

Как еще изменится Прага? В этом году наконец-то заграждения уберут с Сейфертовой и Белогорской улиц. В 2023 году закончится реконструкция Вацлавской площади, тогда же планируют завершить облагораживание Малостранской в районе Кларова и строительство пешеходного моста Голешовице-Карлин. К 2025 году городские власти обещают реконструировать Площадь Победы (Vítězné náměstí) и установить в центре обелиск. Настоящей Прагой будущего можно назвать район Smíchov City, строительство которого закончится только в 2037 году.

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