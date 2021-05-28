Ни одного случая COVID-19 за неделю не зарегистрировано в двух регионах Чехии

Хеб, Соколов и Трутнов — это районы, которые были закрыты правительством в середине февраля из-за обширного распространения коронавирусной инфекции. В мае в этих областях практически не было зарегистрировано новых случаев заражения covid-19. В Хебе нулевой показатель новых случаев инфекции держится почти месяц, в Соколове — больше недели.

Эпидемическая ситуация в Чехии заметно улучшается. Об этом свидетельствует падение количества новых случаев заражения коронавирусом и снятие правительственных ограничений. Жизнь в республике постепенно возвращается в нормальное русло.

В последние недели некоторые районы республики фиксируют единицы новых случаев инфицирования или вообще нулевые показатели. Например, в Хебе последний случай заболевания карловарские гигиенисты зарегистрировали во вторник, 4 мая. С тех пор в ежедневной статистике города всегда указан ноль. Всего в Хебе в мае выявлено всего два случая заражения коронавирусом.

По данным на 27 мая в Хебском районе до нуля снизилась и недельная заболеваемость. Именно эту цифру — среднее еженедельное количество инфицированных на 100 000 жителей — правительство установило в качестве одного из основных критериев для снятия ограничений.

В городе Соколов в мае было зафиксировано девять новых случаев заражения, последний из них — 18 мая. С тех пор Соколов также отмечает нулевой показатель по заболеваемости. В целом в Соколовском районе еженедельный показатель составляет 3,43 новых случая на 100 000 жителей.

Карловарский край, к которому относятся оба района, является одним из рекордсменов по борьбе с эпидемией. В среду, 19 мая, показатель заболеваемости в крае упал ниже 25 случаев на 100 000 жителей. Такого снижения пока не могла добиться ни одна из 14 областей республики. В настоящее время в Карловарском крае этот показатель составляет 4,8.

Трутновский район — один из трех, закрытых правительством более трех месяцев назад, который не входит в состав Карловарского края. Но даже здесь в майской статистике фигурируют единичные случаи заражения коронавирусом. Всего с начала месяца их было зафиксировано восемь, последний — 24 мая. Еженедельный показатель здесь составляет 4,26 новых случая заражения на 100 тысяч жителей.

Помимо Карловых Вар, регион Градец-Кралове также является одним из лучших в Чешской Республике. Возможно, причина в том, что эти два региона первыми пострадали от распространения более заразной британской мутации коронавируса, и у многих местных жителей уже есть иммунитет. По мере вакцинации количество людей, которые еще могут заразиться, уменьшается, и это отражается в статистике.

В Чехии сейчас средний показатель заболеваемости составляет 33,63 новых случая на 100 000 жителей.

Источник: novinky.cz