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Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет

Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет

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Европейская комиссия одобрила использование вакцины компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Использование препарата рекомендовало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет

Сейчас вакциной Pfizer можно прививать людей в возрасте 16-ти лет и старше. Необходимо сделать две прививки, а интервал между ними должен составлять не менее трех недель. По такой же схеме EMA рекомендует вводить вакцину детям и подросткам от 12 до 15 лет. 

Pfizer — первый препарат в ЕС для детей, получивший одобрение EMA. Аналогичный шаг уже предприняли власти США и Канады. Германия и Италия недавно объявили о своем намерении вакцинировать детей в возрасте от 12 лет и старше.

Эксперты считают вакцинацию детей и подростков важным шагом на пути к достижению коллективного иммунитета и, как следствие, к победе над пандемией. Однако некоторые критикуют усилия богатых стран по вакцинации всего населения, в то время как в более бедных странах мира не хватает вакцин для пожилых или более уязвимых слоев населения.

В марте компании  Pfizer и BioNTech опубликовали исследование, показывающее 100-процентную эффективность их вакцины против COVID-19 на тестовой выборке из 2260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. При этом нежелательных побочных эффектов зафиксировано не было.

EMA сообщила, что необходимо увеличить темпы вакцинации в ЕС и сейчас регулятор работает над увеличением мощностей по производству вакцин. Комиссия также хочет смягчить правила хранения уже произведенных партий препаратов.

Текущие данные указывают на то, что из-за новых мутаций коронавируса может потребоваться третья доза вакцины для повышения иммунитета. EMA сейчас занимается анализом этого вопроса.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
прививки вакцинация Чехия Евросоюз коронавирус
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