Обзор СМИ Чехии 29.05.21: новые смотровые площадки, рестораны без официантов и психические заболевания у детей

Кто займет место депутата и лидера мнений Доминика Фери в TOP 09, когда в чешских ресторанах можно будет расплачиваться без официантов и где появятся новые смотровые площадки в Чехии. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в субботу, 29 мая.

Regionální deník

Новый проект Национального института психического здоровья направлен на то, чтобы помочь детям узнать больше о психических заболеваниях, стрессе и эмоциях. Об этом пишет газета Regionální deník. Программа называется Všech pět pohromadě («Все пять вместе»). Учителя во время специальных уроков будут объяснять детям, что испытывать негативные эмоции и психические проблемы — это нормально. Дети узнают, как помочь себе в такие моменты, или как найти в себе силы попросить о помощи. На веб-сайте проекта указано, что каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 18 лет уже страдает психическим заболеванием или может столкнуться с ним в будущем.

Právo

В Небушице и Либчице-над-Влтавой появятся две новые смотровые площадки. Как сообщает газета Право, в первом месте построят движущийся деревянный объект в виде большого глаза. Автор концепции Ян Чех рассчитывает, что так называемый Небушицкий глаз будет одновременно смотровой площадкой, качелями для детей и большой рамкой для фотографирования пейзажа.

В Либчице, что немного севернее Праги, на месте бывшего резервуара для сточных вод установят три смотровые вышки. Автор идеи Томаш Кодет хочет разместить вышки так, чтобы они были направлены в разные стороны.

Koncept nové vyhlídky v Nebušicích. Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Seznam Zprávy

В чешских СМИ уже несколько дней обсуждается дело депутата Доминика Фери, которого обвинили в сексуальном насилии. Политик, известный в соцсети Instagram как choco_afro, был важным игроком в политической борьбе между партиями. Теперь партия TOP 09 думает, кем заменить Фери, который привлекал либерально настроенных избирателей. Об этом пишет портал Seznam Zprávy. Предполагается, что Доминика Фери заменил староста Праги 7 Ян Чижинский.

E15

Рестораны Чехии стали чаще использовать QR-коды. Об этом пишет E15. Коронавирус вынудил людей минимизировать контакты, эта тенденция продолжится и после пандемии, поэтому многие заведения перешли на новую систему оплаты. С помощью QR-кодов гость может расплатиться в ресторане самостоятельно — без официанта.

Эта технология особенно распространена в Юго-Восточной Азии. По данным опросов, в прошлом году в Китае, например, ее использовали 85% респондентов. В Европе QR-коды по-прежнему используются в основном в рекламных кампаниях или при распространении подарочных сертификатов. Ожидается, что в будущем это изменится. Уже сейчас чехи стали чаще использовать смартфоны для оплаты покупок и услуг. За прошлый год Česká spořitelna зафиксировала 76%-ый рост популярности цифровых банковских карт.