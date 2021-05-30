В Праге группа молодых людей напала на геев

В субботу вечером группа молодых людей избила троих мужчин в Праге на набережной Рашина. По словам потерпевших, причиной нападения было то, что двое из них держались за руки. Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански отказался отвечать на вопрос, связано ли нападение на мужчин с их сексуальной ориентацией.

Фото: praha.eu

«Мы расследуем данный инцидент, нападавшие подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении ущерба чужому имуществу. Пока я не могу сообщить дополнительную информацию, расследование только началось», — сказал Рыбански.

Среди пострадавших был главный редактор журнала Lui Якуб Стары.

«Мы гуляли по Наплавке, я держал за руку своего партнера. Группа молодых парней шла нам навстречу, они стали нас оскорблять. Признаюсь, я пил алкоголь, и стал им отвечать на оскорбления. Ситуация накалялась, затем произошла драка. Он толкнул меня, я толкнул его. И началось. Подробностей не помню. В какой-то момент меня стали бить кулаками по голове со всех сторон», — рассказал Стары изданию iDNES.cz.

В результате Якубу выбили передний зуб, на теле были многочисленные синяки. Его друга Павла Томека повалили на землю и начали избивать, он получил травмы головы. Еще одного человека, который был с ними — Милоша Свачина — ударили кулаком по лицу, у него шла кровь из носа. Других травм он не получил, сообщил Стары в сети Facebook.

На место прибыла скорая. «Мы оказали помощь 36-летнему мужчине после нападения, он получил травму лица, у него был выбит зуб. Затем мы перевезли его в больницу в стоматологическую клинику», — сказала Яна Поштова, пресс-секретарь службы спасения.

Рыбански не знает, опознаны ли нападавшие полицией, однако он сказал, что их разыскивают. Полицейские сейчас допрашивают свидетелей.

«Я не могу комментировать обстоятельства дела, очень сложно квалифицировать действия молодых людей с юридической точки зрения», — добавил Рыбански.

Источник: idnes.cz