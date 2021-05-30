Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
20.88
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
02d 15 °C
В Праге группа молодых людей напала на геев

В Праге группа молодых людей напала на геев

420on.cz 764
В субботу вечером группа молодых людей избила троих мужчин в Праге на набережной Рашина. По словам потерпевших, причиной нападения было то, что двое из них держались за руки. Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански отказался отвечать на вопрос, связано ли нападение на мужчин с их сексуальной ориентацией.
Фото: praha.eu
В Праге группа молодых людей напала на геев

«Мы расследуем данный инцидент, нападавшие подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении ущерба чужому имуществу. Пока я не могу сообщить дополнительную информацию, расследование только началось», — сказал Рыбански.

Среди пострадавших был главный редактор журнала Lui Якуб Стары.

«Мы гуляли по Наплавке, я держал за руку своего партнера. Группа молодых парней шла нам навстречу, они стали нас оскорблять. Признаюсь, я пил алкоголь, и стал им отвечать на оскорбления. Ситуация накалялась, затем произошла драка. Он толкнул меня, я толкнул его. И началось. Подробностей не помню. В какой-то момент меня стали бить кулаками по голове со всех сторон», — рассказал Стары изданию iDNES.cz.

В результате Якубу выбили передний зуб, на теле были многочисленные синяки. Его друга Павла Томека повалили на землю и начали избивать, он получил травмы головы. Еще одного человека, который был с ними — Милоша Свачина — ударили кулаком по лицу, у него шла кровь из носа. Других травм он не получил, сообщил Стары в сети Facebook.

На место прибыла скорая. «Мы оказали помощь 36-летнему мужчине после нападения, он получил травму лица, у него был выбит зуб. Затем мы перевезли его в больницу в стоматологическую клинику», — сказала Яна Поштова, пресс-секретарь службы спасения.

Рыбански не знает, опознаны ли нападавшие полицией, однако он сказал, что их разыскивают. Полицейские сейчас допрашивают свидетелей.

«Я не могу комментировать обстоятельства дела, очень сложно квалифицировать действия молодых людей с юридической точки зрения», — добавил Рыбански.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия полиция преступность
Читайте
по теме 
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас
29.05.2021 13:55 Экономика
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас
2712
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешских авиалиний
28.05.2021 18:54 Экономика
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешских авиалиний
3932
Как изменится Прага через 10 лет
28.05.2021 15:30 Общество
Как изменится Прага через 10 лет
4254
«Эта сволочь уйдет». В 70 городах Чехии прошли демонстрации
28.05.2021 11:16 Экономика
«Эта сволочь уйдет». В 70 городах Чехии прошли демонстрации
5121
Последние новости:
30
мая
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
30.05.2021 15:02 Экономика
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
439
29
мая
Обзор СМИ Чехии 29.05.21: новые смотровые площадки, рестораны без официантов и психические заболевания у детей
29.05.2021 16:39 Общество
Обзор СМИ Чехии 29.05.21: новые смотровые площадки, рестораны без официантов и психические заболевания у детей
1491
Главная выставка лета: Малевич и русский авангард в Южночешской галерее Миколаша Алеша
29.05.2021 18:30 Культура
Главная выставка лета: Малевич и русский авангард в Южночешской галерее Миколаша Алеша
906
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас
29.05.2021 13:55 Экономика
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас
2712
Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет
29.05.2021 09:35 Общество
Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет
698
28
мая
Предприниматели в Чехии получат пособия по уходу за детьми во время covid-19
28.05.2021 19:32 Экономика
Предприниматели в Чехии получат пособия по уходу за детьми во время covid-19
880
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешских авиалиний
28.05.2021 18:54 Экономика
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешских авиалиний
3932
Минздрав Чехии запретил людям танцевать в ночных клубах
28.05.2021 18:16 Общество
Минздрав Чехии запретил людям танцевать в ночных клубах
2531
Ни одного случая COVID-19 за неделю не зарегистрировано в двух регионах Чехии
28.05.2021 17:31 Общество
Ни одного случая COVID-19 за неделю не зарегистрировано в двух регионах Чехии
1900
Аэропорт Праги решит проблему с ценами на услуги такси
28.05.2021 17:29 Экономика
Аэропорт Праги решит проблему с ценами на услуги такси
1786


Мобильная версия