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Как будут проходить проверки в ресторанах и клубах Чехии

Как будут проходить проверки в ресторанах и клубах Чехии

420on.cz 206
Полиция и гигиенисты ужесточат проверки в ресторанах, барах и клубах. У посетителей будут требовать отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о перенесённом заболевании. Кроме того, полиция будет следить за тем, чтобы все люди в помещении были в респираторах.
Как будут проходить проверки в ресторанах и клубах Чехии

С 31 мая в Чехии начнется массовое снятие ограничений, связанных с эпидемией covid-19. В Чехии откроются внутренние помещения ресторанов, бары, дискотеки, казино, однако танцевать в клубах будет запрещено.

Минздрав Чехии ускорил снятие ограничительных мер из-за решения Высшего административного суда, в котором говорится, что  массовое закрытие заведений противоречит законодательству. ВАС считает, что ни по закону о пандемии, ни по закону об охране общественного здоровья правительство не имеет права массово закрывать рестораны и заведения сферы услуг.

Поэтому, по словам Адама Войтеха, проверки гигиенистов будут сосредоточены на соблюдении оставшихся противоэпидемических мер, которые действуют в барах и ресторанах. Это делается для того, чтобы эпидемическая ситуация не ухудшилась, пояснил он.

«Мы знаем, что произошло прошлым летом в одном пражском клубе Techtle Mechtle, где очаг распространения инфекции привел к ухудшению ситуации с эпидемией по всей стране», — сказал в воскресенье Prima CNN News Адам Войтех.

Бары и дискотеки будут основной мишенью для проверок. Полиция и гигиенисты будут в первую очередь просить предъявить доказательство о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или подтверждение о перенесенной болезни.

«Но будут проверяться и другие требования, например, четыре человека за одним столом, дистанция между столами в 1,5 метра, а также ношение  респираторов, если посетитель не ест и не пьет в ресторане», — заявил министр.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия рестораны Прага коронавирус бар Министерство здравоохранения полиция
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