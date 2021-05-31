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Что изменится в Чехии с 31 мая

Что изменится в Чехии с 31 мая

420on.cz 1921
С понедельника, 31 мая, в Чехии началось масштабное снятие ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Сегодня открываются внутренние помещения ресторанов, бары, дискотеки, казино, а также бассейны, сауны и велнес-центры.
Что изменится в Чехии с 31 мая

Рестораны

Внутренние помещения ресторанов будут работать при соблюдении определенных условий: количество гостей не может превышать число посадочных мест, за одним столом могут сидеть максимум четыре человека (исключение действует для членов одной семьи), минимальная дистанция между столами — 1,5 метра. Живая музыка и танцы во всех заведениях запрещены. 

Посетители ресторанов должны соблюдать дистанцию и носить средства защиты органов дыхания, если они не пьют и не едят. У всех гостей при себе должен быть отрицательный тест на коронавирус (его можно сделать самостоятельно), подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.

В отелях разрешено питание по принципу шведского стола, если еда упакована или если гостей обслуживают официанты.

Бассейны, велнес, сауны

В бассейнах действует ограничение — один человек на 15 квадратных метров площади. Медицинские маски или респираторы нужно надевать только при входе в бассейн или в зонах отдыха. 

В саунах и соляных пещерах могут отдыхать только 30% посетителей от общей вместимости зоны. 

При входе в сауну, велнес-центр или бассейн люди должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в лаборатории, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.

Проведение конгрессов и конференций

Лимит по количеству участников конгрессов и конференций будет увеличен до 250 человек.

Клубы и дискотеки

Музыкальные, игровые и ночные клубы возобновили работу с 31 мая, однако Минздрав Чехии запретил гостям танцевать. 

Посетители должны показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в лаборатории, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.

Спортивные площадки

Закрытые спортивные площадки должны соблюдать одно условие — на одного человека должно приходиться 15 квадратных метров площади. Ограничение на количество посетителей больше не действует. Минздрав также разрешил использовать раздевалки. 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
рестораны Чехия коронавирус бассейн
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