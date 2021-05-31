Что изменится в Чехии с 31 мая

Рестораны
Внутренние помещения ресторанов будут работать при соблюдении определенных условий: количество гостей не может превышать число посадочных мест, за одним столом могут сидеть максимум четыре человека (исключение действует для членов одной семьи), минимальная дистанция между столами — 1,5 метра. Живая музыка и танцы во всех заведениях запрещены.
Посетители ресторанов должны соблюдать дистанцию и носить средства защиты органов дыхания, если они не пьют и не едят. У всех гостей при себе должен быть отрицательный тест на коронавирус (его можно сделать самостоятельно), подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.
В отелях разрешено питание по принципу шведского стола, если еда упакована или если гостей обслуживают официанты.
Бассейны, велнес, сауны
В бассейнах действует ограничение — один человек на 15 квадратных метров площади. Медицинские маски или респираторы нужно надевать только при входе в бассейн или в зонах отдыха.
В саунах и соляных пещерах могут отдыхать только 30% посетителей от общей вместимости зоны.
При входе в сауну, велнес-центр или бассейн люди должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в лаборатории, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.
Проведение конгрессов и конференций
Лимит по количеству участников конгрессов и конференций будет увеличен до 250 человек.
Клубы и дискотеки
Музыкальные, игровые и ночные клубы возобновили работу с 31 мая, однако Минздрав Чехии запретил гостям танцевать.
Посетители должны показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в лаборатории, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.
Спортивные площадки
Закрытые спортивные площадки должны соблюдать одно условие — на одного человека должно приходиться 15 квадратных метров площади. Ограничение на количество посетителей больше не действует. Минздрав также разрешил использовать раздевалки.
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Источник: novinky.cz