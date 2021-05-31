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В Чехии мошенники выманили у людей почти 2 млн крон и потратили их на компьютерные игры

В Чехии мошенники выманили у людей почти 2 млн крон и потратили их на компьютерные игры

420on.cz 684
Полиция в Находском районе Чехии задержала мужчину и его дочь, которые под разными предлогами занимали у людей деньги. Таким образом они присвоили почти 1,7 миллиона крон от 53 пострадавших. Большую часть денег женщина проиграла в виртуальных компьютерных играх.
Фото: pixabay
В Чехии мошенники выманили у людей почти 2 млн крон и потратили их на компьютерные игры

Обвинение в совершении уголовного преступления предъявлено 77-летнему мужчине и его 52-летней дочери. Они украли почти 1,7 миллиона крон у 53 граждан менее чем за один год, а также пытались присвоить еще 380 000 крон, рассказала пресс-секретарь региональной полиции Ива Кормошова.

Вместе они придумывали различные ситуации, чтобы выманить у людей деньги. Чаще всего использовалась версия о залоге, который дочь должна заплатить за дорожную аварию. Деньги женщина использовала для собственных нужд, часть средств она проиграла в виртуальных компьютерных играх.

Мужчина имел хорошую репутацию и пользовался доверием людей. Он обещал каждому вернуть деньги или оказать какие-либо услуги, например, изготовить кухонный гарнитур. Однако, по данным полиции, оба не собирались возвращать деньги потерпевшим, их финансовая ситуация не позволяла им сделать это. После угроз они вернули только небольшую часть наличных денег нескольким людям.

В 2014 году эта женщина уже совершила подобное преступление — за 4 месяца она обманом получила 9,5 миллионов крон от своих 16 знакомых, обещая выгодный обмен на евро или выгодное вложение средств. В 2015 году ее приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за аналогичные преступления. Женщина вышла на свободу  в конце июня 2018 года с 6-летним испытательным сроком.

Сейчас полиция подала ходатайство о задержании мошенницы, которое одобрил суд. Женщина находится под стражей, ее отец — на свободе. Обоим грозит от двух до восьми лет лишения свободы в случае признания вины.

«Мы призываем жителей города Нове-Место-над-Метуйи и его окрестностей, которые одолжили этим людям деньги, позвонить на линию 158 или обратиться в отделение полиции лично», — добавила Кормошова.

 

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Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия преступность полиция мошенничество
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