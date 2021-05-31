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В Чехии обнаружены два случая индийской мутации коронавируса

В Чехии обнаружены два случая индийской мутации коронавируса

420on.cz 563
У двух человек в районе Новый Бор на севере Чехии подтверждена индийская мутация коронавируса. Люди заразились несколько дней назад. Об этом 31 мая сообщил гигиенист Либерецкого края Владимир Валента.
Фото: pixabay
В Чехии обнаружены два случая индийской мутации коронавируса

По его словам, ни один из этих двух случаев не связан со вспышкой COVID-19, которая была зафиксирована в селе Полевско недалеко от Нового Бора.

«Эти два случая зафиксированы в одном районе, но они не связаны со школой или предприятием (стекольным заводом Ave Clara) в Полевско», — подтвердил Валента.

По его словам, отслеживание контактов показывает, что индийская мутация могла попасть в Новый Бор из соседнего района Дечин. 

«В Дечине эта мутация была, в том числе в области, которая непосредственно относится к Новому Бору. Контакты между этими двумя районами есть», — пояснил гигиенист.

Он также упомянул, что в предгорьях Шлукнова есть община, связанная с Великобританией — в этой стране индийская мутация сильно распространена по сравнению с другими государствами ЕС.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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