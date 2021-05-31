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Минздрав Чехии сообщил, когда снимут ограничения по COVID-19 в сфере культуры

Минздрав Чехии сообщил, когда снимут ограничения по COVID-19 в сфере культуры

420on.cz 499
Противоэпидемические меры при посещении культурных мероприятий должны быть такими же, как в других сферах, например, как при посещении ресторанов. Требования будут едиными со следующей недели, заявил министр культуры Любомир Заоралек после встречи с министром здравоохранения Адамом Войтехом.
Минздрав Чехии сообщил, когда снимут ограничения по COVID-19 в сфере культуры

Войтех должен будет подготовить план снятия ограничений в сфере культуры к 7 июня, когда состоится очередное заседание правительства. 

«С 7 июня мы сможем увеличить количество участников массовых культурных мероприятий с 1000 до 2000 человек на открытом воздухе и с 500 до 1000 человек — в помещениях», — сказал Заоралек. Кроме того, должна быть соблюдена договоренность, достигнутая ранее, о том, что в кинотеатрах или на концертах можно будет продавать еду и напитки. Таким образом, кино, театры и организаторы концертов окажутся в равном положении с ресторанами. Напомним, внутренние помещения ресторанов в Чехии смогли возобновить работу при соблюдении определенных противоэпидемических требований с 31 мая.

В пятницу после заседания правительства Заоралек раскритиковал позицию главного гигиениста Павлы Сврчиновой, которая, по его словам, нарушила договоренности о снятии ограничений в различных сферах. Министру культуры не нравится, что в ресторанах с 31 мая люди могут пить алкоголь «до утра с любым тестом», в то время как в театры и на концерты люди должны ходить в респираторах и с тестом, сделанным в лаборатории или делать тесты на антиген перед представлением. 

Заоралек сказал, что Войтех признал его аргументы о необходимости координации действий при снятии ограничений. «Мы договорились, что меры будут изменения и условия в сфере культуры будут такие же, как и в других секторах», — сказал он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
рестораны Министерство здравоохранения Министерство культуры концерт кинотеатр театр коронавирус Чехия
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