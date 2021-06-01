Вакцинация для иностранцев в Чехии начнётся в июне

В начале июня в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для иностранцев, которые не имеют государственной медицинской страховки, сообщил Минздрав.

Фото: pixabay

Прививки смогут сделать десятки тысяч иностранцев, которые долгое время живут в Чешской Республике, но не имеют государственной медицинской страховки и пользуются услугами коммерческих стразовых компаний.

«Ожидаемая дата включения этой группы населения в систему вакцинации запланирована на начало июня, и в каждом регионе будет определен как минимум один центр вакцинации», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Яна Шиллерова. В Праге, где проживает много иностранцев, таких мест должно быть больше. По данным Министерства внутренних дел на конец апреля, в Чехии проживает более 656 000 иностранцев, более половины из них имеют временный вид на жительство. Однако в эти данные также включены граждане ЕС и других стран, которые могут иметь государственную страховку.

Наиболее многочисленная категория — это работники из Украины. С этой страной у Чехии нет международного договора о медицинском страховании. В конце апреля Бюро труда зарегистрировало 186 тысяч сотрудников из Украины, десятки тысяч из них временно проживают в Чехии.

Хотя изменения в системе регистрации должны произойти в ближайшие дни, подробности страховым компаниям пока неизвестны. В частности, пока не определена максимальная цена за одну дозу вакцины. В прошлом году Европейский союз договорился, что одна доза препарата будет стоить около 15,5 евро (примерно 400 крон).

Однако страховые компании готовы пойти навстречу иностранцам. «Страховые компании готовы оплатить как саму вакцину, так и услуги по вакцинации», — сказала Вероника Нова, пресс-секретарь Чешской страховой ассоциации.

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Источник: novinky.cz