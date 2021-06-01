Система выдачи covid-паспортов в Чехии не выдержала нагрузки

Выдача электронных covid-сертификатов в Чехии началась с технических проблем. Люди не могли скачать подтверждение о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании — некоторые функции на сайте не работали, SMS-сообщения для входа в систему приходили с задержкой. Функция скачивания сертификатов может быть временно недоступна. Об этом сообщили представители проекта Chytrá karanténa в Twitter.

В понедельник, 31 мая, Минздрав Чехии сообщил, что с 1 июня жители республики смогут получить электронное подтверждение об отрицательном результате теста на covid-19, перенесенной инфекции или вакцинации.

Однако система в очередной раз дала сбой, и граждане не смогли получить свои сертификаты. «Приносим свои извинения. В настоящее время сервер http://ocko.uzis.cz работает медленнее, чем обычно. Это первый день, когда мы проверяем мощность и работоспособность инфраструктуры, необходимой для выдачи электронных сертификатов», — сообщили представители проекта Chytrá karanténa. Сбой в системе случился утром 1 июня. Разработчики утверждают, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Подобные неполадки возникали во время старта регистрации на вакцинацию для людей старше 40 лет, а также во время онлайн-переписи.

Интерес жителей республики к covid-сертификатам связан с требованиями Минздрава — подтверждения необходимы, например, для посещения ресторана, фитнес-центра или бассейна, а также спортивных или культурных мероприятий. Электронные сертификаты могут заменить обязанность регулярно проходить тестирование на работе или в школе. С ним жители республики также смогут без ограничений путешествовать по соседним странам — Германии, Австрии, Польше и Словакии, а также Венгрии, Словении и Хорватии.

Новая видео «Как получить ПМЖ в Чехии» на нашем YouTube-канале

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: ceskenoviny.cz