Полиция Праги возбудила уголовное дело против Доминика Фери

Следствие начинает уголовный процесс по делу бывшего депутата Доминика Фери, которого на прошлой неделе несколько женщин в СМИ обвинили в сексуальных домогательствах и насилии.

Такое заявление сделал в сегодняшнем пресс-релизе спикер пражской полиции Ян Данек. Полиция ведет расследование по подозрению в «совершении преступления против человеческого достоинства в сексуальной области». Возможных потерпевших уже вызвали на допрос, однако обвинения никому пока не выдвигались.

Данек сообщил, что криминалисты начали проверку каждого из случаев. Он добавил, что уголовное дело уже возбуждено, однако подробности публике сообщать никто не будет, чтобы не раскрывать личные данные участников.

Спикер добавил, что надзор за ходом дела осуществляет районная прокуратура Праги 1. «Мы также просим других возможных пострадавших, которые еще не обратились в полицию, сделать это по линии 158 или сообщить непосредственно следователю по номеру 731 195 066», – подчеркнул Данек.

Неделю назад Deník N и сервер Alarm опубликовали показания нескольких женщин, которые утверждают, что Фери занимался с ними сексом, даже услышав прямой отказ, а также вымогал у них обнаженные фотографии или публично унижал. Политик в своем инстаграм-блоге написал обращение, в котором категорически отрицал какое-либо сексуальное насилие со своей стороны, однако извинился за «неприемлемое» или «неприличное» поведение в некоторых ситуациях.

После этого Доминик Фери публично отказался от депутатского мандата и заявил, что не будет участвовать в будущих выборах. Объяснил он это желанием оградить коллег и ближайшее окружение от нападок в «лживых и манипулятивных статьях». Оспаривать обвинения политик будет в через суд. В пятницу Фери вышел из партии TOP 09.

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Источник: Seznam Zprávy