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Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций

Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций

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Будут ли в Чехии собственные электромобили, сколько лет ждать операции и как заработать на своем гараже. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме выборов и вакцинации пишут крупные издания Чехии во вторник, 1 июня.
Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций

Hospodářské noviny

Тысячи недостроенных автомобилей скапливаются в Чехии. Об этом пишет во вторник Hospodářské noviny. Автопроизводители не могут их доделать из-за отсутствия комплектующих – в частности, нет чипов, которые используются в бортовых компьютерах. В первую очередь от простоя страдает Škoda Auto или Volkswagen.

Mf Dnes

Больные в очереди на льготные операции в Чехии все еще ждут. Причиной стала эпидемия коронавируса и связанная с этим отсрочка несрочных процедур, а также нехватка медицинского персонала. Например, в университетской больнице в Градец Кралове люди ждут по два года ждут операции на колене или бедре. Mf Dnes раскрывает тему в сегодняшнем выпуске.

E15

Старые гаражи превращаются в инвестиционную недвижимость. Об этом упоминается в газете E15, согласно которой гаражи представляют собой возможность сэкономить и получить небольшой доход от аренды. В некоторых районах Праги цены на гаражи растут даже быстрее, чем цены на жилье. Отсутствие парковочных мест по-прежнему является серьезной проблемой в крупных городах. 

Deník N

В Чехии предположительно будут производить батареи для электромобилей. В настоящее время правительство ведет переговоры о строительстве завода по их производству вместе с Volkswagen и Škoda Auto. Но у компаний особые условия для строительства. Будет ли проект одобрен, нам станет известно в конце июня. Подробности в Deník N.

 

 

 

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Источник: iROZHLAS

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Темы
Чехия электромобили Больницы Градец Кралове сми
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