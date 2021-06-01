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Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием

Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием

420on.cz 238
Днем 1 июня вооруженные сотрудники полиции задержали троих мужчин в квартире на улице Неказанка в центре Праги. Причиной стал конфликт между владельцем квартиры и людьми, проживающими в ней. На месте было найдено оружие. Дело расследуют криминалисты.
Фото: tydenikpolicie.cz
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием

Улица Неказанка была перекрыта около часа. На месте находились работники полиции по делам иностранцев, служба экстренной помощи и вооруженные сотрудники спецподразделения правоохранительных органов, которые обыскивали соседние дома.

«На улице Неказанка мы расследуем дело о возможной краже со взломом вооруженными преступниками», — сначала заявил пресс-секретарь полиции Ян Данек. Впоследствии в полиции сообщили, что операция окончена. Выяснилось, что люди, которые находились в съемной квартире, поссорились с хозяином. Полиция смогла войти в квартиру по согласованию с находившимися в ней лицами. В квартире был обнаружен пистолет. 

Данек сообщил, что в результате операции были задержаны и доставлены в отделение полиции трое иностранцев. В чем именно их подозревает полиция, пресс-секретарь не уточнил. Расследование взяли на себя следователи по уголовным делам.

 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция недвижимость Чехия Прага
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