В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае

Ограничение, из-за которого рестораны оставались закрытыми на рубеже апреля и мая, было противозаконным. Об этом сообщается в новом решении Высшего административного суда (NSS). Он встал на сторону врача, который пожаловался на вмешательство в право на свободу передвижения и проживания. NSS не мог отменить ограничение, поскольку действовало оно всего в течение недели, и поэтому задним числом заявил о незаконности.

NSS опирался на предыдущие решения, в которых отменял некоторые ограничительные меры против распространения коронавируса или констатировал незаконность таковых. Теперь он отдельно рассмотрел ограничение работы мест общественного питания – ресторанов, пабов и баров –, запрещавшее присутствие общественности.

NSS ранее пришел к выводу, что закон о пандемии позволяет ограничивать только коммерческие и производственные предприятия, но не сферу обслуживания, включающую рестораны. Услуги, в том числе рестораны, могут регулироваться Законом об охране общественного здоровья, но только при соблюдении определенных условий и надлежащем обосновании. Это было бы возможно лишь в крайне неблагоприятной ситуации, когда вся страна, по сути, стала бы единым очагом пандемии.

На рубеже апреля и мая таких условий не было, либо Минздрав не доказал их в своем обосновании, сообщает NSS. Минздрав продолжал оценивать тогдашнюю эпидемическую ситуацию как неблагоприятную, желая максимально замедлить эпидемию и предотвратить повторный рост новых случаев.

«Из этого можно сделать вывод, что сам ответчик (Министерство здравоохранения) не считал всю Чешскую Республику очагом заболевания в то время, когда была принята оспариваемая чрезвычайная мера. Напротив, он предположил, что необходимо установить такое ограничение, которое поможет предотвратить вспышки болезни», – говорится в обосновании.

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Источник: novinky.cz