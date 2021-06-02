В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа

В воскресенье очевидец позвонил по номеру 158 и сообщил, что в окне на пятом этаже вверх ногами висит женщина. Звонивший добавил, что она вот-вот упадет. Полицейские патруль сразу же прибыл на место происшествия. Оказалось, что квартира находится на седьмом, а не на пятом этаже, как сказал очевидец. Попасть в квартиру было непросто — полицейские выломали входную дверь.
В квартире они действительно обнаружили пожилую женщину, которая висела в окне, зацепившись за раму только одной ногой. Полицейским пришлось очень осторожно вытаскивать пенсионерку — один из них держал женщину, другой втащил ее в квартиру через соседнее окно.
Пенсионерка сообщила, что причиной ее опасного положения стали голуби, которых она хотела прогнать с парапета. Пенсионерка поблагодарила стражей правопорядка за оказанную помощь.
Источник: novinky.cz