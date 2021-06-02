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В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа

В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа

420on.cz 217
В воскресенье, 30 мая, пенсионерка из Праги 11 выпала из окна, к счастью, ей удалось зацепиться ногой за оконную раму. Женщину спасли полицейские, которым пришлось выбить входную дверь, чтобы попасть в квартиру.
Фото: blesk.cz
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа

В воскресенье очевидец позвонил по номеру 158 и сообщил, что в окне на пятом этаже вверх ногами висит женщина. Звонивший добавил, что она вот-вот упадет. Полицейские патруль сразу же прибыл на место происшествия. Оказалось, что квартира находится на седьмом, а не на пятом этаже, как сказал очевидец. Попасть в квартиру было непросто — полицейские выломали входную дверь. 

В квартире они действительно обнаружили пожилую женщину, которая висела в окне, зацепившись за раму только одной ногой. Полицейским пришлось очень осторожно вытаскивать пенсионерку — один из них держал женщину, другой втащил ее в квартиру через соседнее окно.

Пенсионерка сообщила, что причиной ее опасного положения стали голуби, которых она хотела прогнать с парапета. Пенсионерка поблагодарила стражей правопорядка за оказанную помощь.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага пенсионеры полиция
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