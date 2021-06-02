Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
20.88
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера

Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера

420on.cz 491
Пражские полицейские разыскивают прохожих, которые не оказали помощь лежащему на эскалаторе мужчине на станции метро «Желивскего». В полицию самостоятельно пришли два очевидца. Еще троих полиция ищет. Об этом сообщила пресс-секретарь Виолета Сиржишнева.
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера

Инцидент произошел 26 мая. 93-летний мужчина выходил из метро, когда на него напала идущая рядом женщина — она пыталась вырвать у мужчины сумку. Пенсионер оказывал сопротивление, но в итоге потерял равновесие и упал, потеряв сознание. 

«93-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, сильное сотрясение мозга и остался без сознания на эскалаторе», — сказала Сиржишнева. Мимо пострадавшего прошли пять человек, которые даже не попытались поднять его. 

Как это ни странно, помощь мужчине оказала воровка, которая сразу же выбросила украденные вещи. Однако ей все равно предъявлено обвинение.

Полиция объявила в розыск пять человек, двое из которых сами пришли в полицейский участок. Остальных свидетелей происшествия полицейские продолжают искать — криминалисты подозревают их в совершении преступления, связанного с неоказанием первой помощи. Информацию о них можно сообщить по телефону 158. 

Lidé, po kterých policie stále pátrá.

 

Lidé, po kterých policie stále pátrá.

Lidé, po kterých policie stále pátrá.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция метро преступность Прага Чехия
Читайте
по теме 
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
02.06.2021 13:29 Общество
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
217
Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника
01.06.2021 20:45 Общество
Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника
2981
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием
01.06.2021 19:20 Общество
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием
1621
В Чехии мошенники выманили у людей почти 2 млн крон и потратили их на компьютерные игры
31.05.2021 10:37 Общество
В Чехии мошенники выманили у людей почти 2 млн крон и потратили их на компьютерные игры
1324
Последние новости:
02
июня
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
02.06.2021 14:59 Общество
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
1
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
02.06.2021 13:29 Общество
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
217
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
02.06.2021 10:46 Экономика
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
1498
01
июня
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19
01.06.2021 20:47 Общество
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19
1012
Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника
01.06.2021 20:45 Общество
Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника
2981
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
01.06.2021 19:30 Общество
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
1106
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием
01.06.2021 19:20 Общество
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием
1621
Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций
01.06.2021 19:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций
1038
Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице
01.06.2021 17:11 Культура
Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице
644
Новые законы от президента Чехии Земана
01.06.2021 16:15 Экономика
Новые законы от президента Чехии Земана
2626


Мобильная версия