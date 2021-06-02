Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера

Пражские полицейские разыскивают прохожих, которые не оказали помощь лежащему на эскалаторе мужчине на станции метро «Желивскего». В полицию самостоятельно пришли два очевидца. Еще троих полиция ищет. Об этом сообщила пресс-секретарь Виолета Сиржишнева.

Инцидент произошел 26 мая. 93-летний мужчина выходил из метро, когда на него напала идущая рядом женщина — она пыталась вырвать у мужчины сумку. Пенсионер оказывал сопротивление, но в итоге потерял равновесие и упал, потеряв сознание.

«93-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, сильное сотрясение мозга и остался без сознания на эскалаторе», — сказала Сиржишнева. Мимо пострадавшего прошли пять человек, которые даже не попытались поднять его.

Как это ни странно, помощь мужчине оказала воровка, которая сразу же выбросила украденные вещи. Однако ей все равно предъявлено обвинение.

Полиция объявила в розыск пять человек, двое из которых сами пришли в полицейский участок. Остальных свидетелей происшествия полицейские продолжают искать — криминалисты подозревают их в совершении преступления, связанного с неоказанием первой помощи. Информацию о них можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz