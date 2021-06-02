Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно

С 1 июня в Чехии люди получили право делать бесплатно один тест на антиген в неделю и два ПЦР-теста в месяц, если у них есть государственная медстраховка. Однако лаборатории, как и больницы, пока не получили четких инструкций от Минздрава и отказываются делать бесплатные ПЦР-тесты.

Компенсации за тесты от страховых компаний настолько низкие, что затраты на бесплатное тестирование не окупаются. В ответ Минздрав 1 июня увеличил сумму компенсаций от страховщиков до 614 крон за один ПЦР-тест.

«Платные профилактические тесты ПЦР должны быть доступны для граждан. Я договорился со страховыми компаниями, что они уже сегодня увеличат компенсации в пунктах тестирования до 614 крон», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

«Мы сейчас подсчитываем примерные расходы, но уже можно предположить, что сумма, оплачиваемая страховыми компаниями, в лучшем случае покроет только расходы», — рассказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитка Зинке.

Вчера многие люди не смогли пройти бесплатно ПЦР-тест в различных пунктах по всей Чехии. Большинство пунктов тестирования не получили четких инструкций от Минздрава и отказываются делать ПЦР-тесты.

«В течение июня страховые компании определят общие правила и создадут достаточные мощности для платного тестирования по всей Чешской Республике», — пообещал Войтех.

Неясности, связанные с методам анализа и оценки проб, беспокоят в основном частные лаборатории.

«Из-за отсутствия методологии бесплатного профилактического тестирования со стороны Минздрава и медицинских страховых компаний мы не можем проводить ПЦР-тесты с 1 июня. ПЦР-тесты мы можем делать только при наличии документов от врача или если они оплачиваются людьми самостоятельно», — сказали в лаборатории Synlab, у которой работает 15 точек отбора проб в 8 регионах Чехии.

Директор больницы Мотол Милослав Людвик сообщил, что система бесплатного ПЦР-тестирования пока не разработана. То же самое заявили и в Центральном военном госпитале.

«Мы интенсивно работаем над внедрением нового метода тестирования ПЦР и заключаем соответствующий контракт с медицинскими страховыми компаниями», — объяснила Зинке.

В больнице в Буловке на этой неделе также не будут предлагаться бесплатные ПЦР-тесты. Эта услуга здесь будет доступна не раньше 7 июня, указано на сайте больницы.

Отсутствие бесплатных ПЦР-тестов беспокоит больше всего тех, кто планирует поехать в отпуск в июне.

«Мне нужно сделать ПЦР-тест себе и детям перед отдыхом за границей, но я пока не нашел места, где предлагают эту услугу. Мы хотели поехать в больницу в Мотоле, но там нам сказали, что такие тесты делают только по запросу врача или за деньги», — рассказал Радим из Праги 6.

Источник: novinky.cz