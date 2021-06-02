Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”

В среду, 2 июня, депутаты чешского парламента приняли новую поправку к Закону о матриках, имени и фамилии (301/2000 Sb.). Теперь женщины в Чехии смогут указывать фамилию в официальных документах без привычного окончания -ová.

В настоящее время чешки могут отказаться от использования окончания -ová только в исключительных случаях, установленных законом:

– если женщина — иностранка;

– если женщина — гражданка Чехии, но она имеет или получит ПМЖ в другой стране;

– если гражданка Чехии является супругой иностранца или состоит в партнерском союзе с иностранкой;

– если гражданка Чехии принадлежит к другой национальности.

Поправку, принятую парламентом, разработали депутат от партии «Пираты» Ондржей Профант и правительственный уполномоченный по правам человека Хелена Валкова. Они считают, что женщины сами должны принимать решение, будет ли в их фамилии окончание -ová или нет.

Профант полагает, что желающих изменить фамилию после принятия закона будет не больше, чем сейчас. «Однако бюрократии будет меньше», — сказал он. Сейчас при смене фамилии женщины должны составить письменное заявление, в котором нужно подтвердить, что для смены существует веская причина. Например, женщина может указать, что собирается жить за границей. Закон в ближайшее время должен одобрить Сенат Чехии и подписать президент.

Палата депутатов ЧР на заседании в среду также отклонила предложение партии «Пираты» отказаться от указания пола в удостоверении личности. По мнению представителей партии, указание пола в паспорте должно быть добровольным.

«В удостоверениях указаны данные, необходимые для идентификации личности человека. Информация о поле относится именно к таким обязательным данным», — сказал депутат от партии ANO Ярослав Китыр.

Депутаты также утвердили поправку, согласно которой документы, удостоверяющие личность, должны содержать отпечатки пальцев в дополнение к фотографии. В противном случае для выезда за границу потребуется заграничный паспорт. Планируется, что новые типы удостоверений личности в Чехии будут выдаваться с 1 августа.

Удостоверение личности нового образца должны иметь чипы, на которых будут храниться биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографии. Эта информация будет считываться компьютером с чипа. Требования к документам были одобрены ЕС три года назад в рамках антитеррористических мер, направленных на то, чтобы затруднить подделку документов и их неправомерное использование для въезда в ЕС из-за других стран.

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Источник: novinky.cz