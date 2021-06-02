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Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты

Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты

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Что покупали чехи во время локдауна, почему люди стали бояться работать в сфере обслуживания и что побудило богатейших людей беспокоиться о наследстве. Новая подборка из чешских СМИ. О чем, кроме политических интриг и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в среду, 2 июня.
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты

Hospodářské noviny

В чешских ресторанах не хватает десятков тысяч сотрудников. Год назад из-за локдауна начались массовые сокращения. А теперь работать некому, заметила газета Hospodářské noviny. Спрос на работников с частичной занятостью увеличился на 200%, но мало кому хочется возвращаться в сферу обслуживания. Люди слишком боятся потерять работу в случае очередной волны коронавируса.

Mf Dnes

Газонокосилки, бассейны, велосипеды, мебель, а также домашние животные – вот на что вырос спрос во время пандемии. Mf Dnes составляет список трат чехов во время вынужденной изоляции.

Е15

«Юридические фирмы отметили чрезвычайно высокий интерес состоятельных предпринимателей к написанию завещаний» – тема дня в E15. Газета пишет, что миллиардеры начали глобально заниматься наследственными вопросами после трагической гибели Петра Келлнера, который был богатейшим чехом.

Deník N

Почему в Чехии и в Европе все дорожает? Ответ на этот вопрос ищет Deník N. Одна из главных причин – пандемия коронавируса. И пока правительство пытается как можно скорее избавиться от экономических последствий локдауна, Чехия выходит на четвертое место в Евросоюзе по скорости инфляции.

Právo

«Мобильные данные в Чехии по-прежнему слишком дорогие», – пишет Právo в среду. В статье проводится сравнение чешского рынка с зарубежным. Хотя местные операторы увеличили объем данных, в других европейских странах, например, в Румынии и Венгрии, лимиты на трафик все еще намного выше за меньшую цену.

 

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Источник: iRozhlas.cz

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Темы
инфляция Чехия Прага Прага на русском Петр Келлнер мобильная связь коронавирус рестораны
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