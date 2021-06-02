Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
20.86
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 19 °C
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer

Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer

420on.cz 179
​Глава Чешской стоматологической палаты Роман Шмуцлер сообщил в Facebook, что после вакцинации у него произошел временный паралич лицевого нерва. По данным Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL), это одно из возможных осложнений после прививки препаратом компаний Pfizer/BioNTech.
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer

«После второй дозы вакцины мое лицо было наполовину парализовано. Я посоветовался с коллегами в США и быстро решил эту проблему», — написал Шмуцлер в социальной сети в среду. 

Roman Šmucler s ochrnutým obličejem.

«Сейчас уже все в порядке. Я сторонник вакцинации от коронавируса, но заставить пациентов нельзя. По закону медицинские работники должны говорить правду и вызывать доверие», — добавил он.

Согласно SÚKL, паралич лицевого нерва является одним из возможных осложнений при вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech. Однако этот побочный эффект наблюдался в единичных случаях из десяти тысяч человек.

Среди других жалоб пациентов — покраснение в месте инъекции, увеличение лимфоузлов, бессонница, боль в конечностях, зуд в месте инъекции. Чаще всего вакцинированные жалуются на усталость, головную боль, боль в мышцах или суставах, высокую температуру.

В Чешской Республике из 3,8 миллиона человек, которые получили как минимум одну дозу вакцины, более 1000 человек сообщили о неврологических осложнениях после вакцинации.

 

Премьера новой рубрики «Инсайт» на нашем YouTube-канале 

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия вакцинация прививки коронавирус
Читайте
по теме 
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
02.06.2021 20:03 Экономика
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
94
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
02.06.2021 20:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
107
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
02.06.2021 19:00 Культура
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
133
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
02.06.2021 18:45 Экономика
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
228
Последние новости:
02
июня
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
02.06.2021 20:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
107
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
02.06.2021 20:03 Экономика
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
94
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
02.06.2021 19:00 Культура
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
133
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
02.06.2021 18:45 Экономика
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
228
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
02.06.2021 18:31 Экономика
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
1216
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
02.06.2021 18:04 Общество
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
533
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
02.06.2021 14:59 Общество
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
1090
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
02.06.2021 13:33 Общество
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
1395
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
02.06.2021 13:29 Общество
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
596
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
02.06.2021 10:46 Экономика
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
2752


Мобильная версия