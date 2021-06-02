Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer

​Глава Чешской стоматологической палаты Роман Шмуцлер сообщил в Facebook, что после вакцинации у него произошел временный паралич лицевого нерва. По данным Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL), это одно из возможных осложнений после прививки препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

«После второй дозы вакцины мое лицо было наполовину парализовано. Я посоветовался с коллегами в США и быстро решил эту проблему», — написал Шмуцлер в социальной сети в среду.

«Сейчас уже все в порядке. Я сторонник вакцинации от коронавируса, но заставить пациентов нельзя. По закону медицинские работники должны говорить правду и вызывать доверие», — добавил он.

Согласно SÚKL, паралич лицевого нерва является одним из возможных осложнений при вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech. Однако этот побочный эффект наблюдался в единичных случаях из десяти тысяч человек.

Среди других жалоб пациентов — покраснение в месте инъекции, увеличение лимфоузлов, бессонница, боль в конечностях, зуд в месте инъекции. Чаще всего вакцинированные жалуются на усталость, головную боль, боль в мышцах или суставах, высокую температуру.

В Чешской Республике из 3,8 миллиона человек, которые получили как минимум одну дозу вакцины, более 1000 человек сообщили о неврологических осложнениях после вакцинации.

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Источник: novinky.cz