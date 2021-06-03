Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
20.88
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 24 °C
Кадастр недвижимости Чехии останется общедоступным

Кадастр недвижимости Чехии останется общедоступным

420on.cz 338
Чешское геодезическое и кадастровое управление (ČÚZK) отказалось от идеи запретить анонимным пользователям скачивать информацию из кадастра. Это правило должно было начать действовать в июне, однако против инициативы выступили тысячи жителей Чехии.
Кадастр недвижимости Чехии останется общедоступным

Примерно месяц назад ČÚZK сообщило, что с июня 2021 года анонимные пользователи больше не смогут получать данные из чешского кадастра недвижимости онлайн. 

Эта информация будет доступна только авторизованным пользователям. Основная причина — программные роботы, которые автоматически скачивали информацию из кадастра и тем самым сильно замедляли работу системы.

В мае система обработала 92 миллиона запросов, тогда как ее мощности рассчитаны на 70 миллионов обращений максимум. Кроме того, из-за роботов произошла утечка личных данных из кадастра. Этим воспользовались, например, спекулянты, которые занимаются перепродажей сельскохозяйственных земельных участков.

«Особенно пожилые люди в сельской местности часто жалуются, что получают десятки писем от продавцов земли. Я понимаю, что данные из кадастра должны быть доступны, чтобы иметь возможность связаться с владельцем, например, для подготовки строительства, но у всего есть свои границы. Именно поэтому мы согласовали с председателем кадастрового управления процедуру, которая сохранит возможность анонимного пользования кадастром, но в то же время предотвратит неправомерное использование этих данных различными спекулянтами», — сказал министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

Против инициативы ČÚZK выступили более 15 000 тысяч граждан Чехии и профессиональных организаций, которые объединились в группу «Открытый кадастр». Они обратили внимание властей на то, что кадастр по закону является публичным и чиновники не имеют права ограничивать доступ к этой информации. В результате было решено, что кадастр будет общедоступным, как и раньше. Перегрузку кадастрового приложения предотвратит внедрение технологии CAPTCHA, которая поможет отличить робота от обычного пользователя.

Кадастр недвижимости Чешской Республики содержит информацию о земельных участках, объектах недвижимости и их владельцах. 

 

Премьера новой рубрики «Инсайт» на нашем YouTube-канале 

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия недвижимость
Читайте
по теме 
В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином
03.06.2021 13:01 Общество
В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином
1
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 3.06.21
03.06.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 3.06.21
135616
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
02.06.2021 20:13 Общество
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
2798
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
02.06.2021 20:03 Экономика
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
1170
Последние новости:
03
июня
В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином
03.06.2021 13:01 Общество
В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином
1
Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
03.06.2021 10:34 Экономика
Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
348
02
июня
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
02.06.2021 20:13 Общество
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
2798
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
02.06.2021 20:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
988
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
02.06.2021 20:03 Экономика
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
1170
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
02.06.2021 19:00 Культура
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
378
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
02.06.2021 18:45 Экономика
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
881
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
02.06.2021 18:31 Экономика
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
4374
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
02.06.2021 18:04 Общество
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
1293
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
02.06.2021 14:59 Общество
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
1962


Мобильная версия