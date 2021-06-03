Обзор СМИ Чехии 03.06. 2021: самоповреждение среди молодежи, проблемы детей-иностранцев и сравнение цен в Чехии за 10 лет

Почему молодежь наносит себе вред, как преодолеть дискомфорт в школе детям-иностранцам и сколько стоят безопасные дороги для животных. Читайте нашу новую подборку из чешских СМИ. О чем, кроме регистрации на вакцинацию и предвыборных кампаниях, пишут крупные издания в Чехии в четверг, 3 июня.

Hospodářské noviny

За последний год количество случаев самоповреждения среди молодежи возросло. Мария Саломонова, нейробиолог, директор организации «Nevypusť duši» (Не отпускай душу) дает интервью газете Hospodářské noviny. Все больше молодых людей режут вены или тушат о себя сигареты. Они заглушают физической болью душевную. Саломонова объясняет это так: у человека возникает ощущение, будто его внутренние страдания будут видны снаружи. Данная ситуация не что иное, как крик о помощи.

Mf Dnes

Животные нуждаются в эстакадах, позволяющих безопасно перемещаться через шоссе. Эту проблему сегодня затронули в Mf Dnes. Одна такая эстакада в Высочине почти закончена. На ее возведение ушло более 70 миллионов крон. Вокруг старейшей трассы Чехии D1 уже запланировано создание новых эстакад. Места для строительства таких «эко-дуг» определяют защитники природы. Они выбирают из десятков критических мест, куда животные чаще всего перемещаются.

Regionální Deník

«Детям, говорящим на других языках, некомфортно в чешских школах» – пишет Regionální Deník. В прошлом учебном году в начальных и средних школах училось почти 40 000 детей, для которых чешский язык не является родным. Министерство образования планирует систему поддержки для таких учащихся, которая будет включать сотни часов чешского языка. Однако программа будет направлена только на детей младшего школьного возраста.

Ekonom

Цены на услуги в Чехии выросли за последние десять лет, но некоторые продукты стали дешевле. Сравнение цен и инфляции – тема еженедельника Ekonom. Сообщается, что выросли цены на услуги мужских парикмахеров. Стал дороже мужской костюм, холодильник с морозилкой или килограмм яблок. С другой стороны, мы платим меньше за картофель, сахар или стиральную машину-автомат.