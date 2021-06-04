Синоптики предупредили о сильных грозах в Чехии

Метеорологи предупредили о грозах, которые могут обрушиться на большую часть республики в субботу, 5 июня. По информации Чешского гидрометеорологического института, грозы будут сопровождаться проливными дождями и градом.

«Во второй половине дня в субботу грозы будут наблюдаться в отдельных районах Чехии, где может выпасть около 30 миллиметров осадков, также возможен град», — говорится в сообщении ČHMÚ.

Предупреждение о грозах распространяется на Прагу, Высочину, Карловы Вары, Пльзень, Южную Чехию, Южную Моравию и некоторые регионы Усти-над-Лабем и Среднюю Чехию. Оно действует с 12:00 до 21:00 в субботу. Синоптики прогнозируют, что к вечеру погода улучшится. Днем будет тепло и облачно, температура воздуха составит от 22 до 28 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz