В Чехии страховки для иностранцев подорожают минимум на 30%

Сегодня страховые компании Чехии подняли стоимость комплексных страховок на 30% - 40%. Подорожание связано в первую очередь с возросшими расходами на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом, а также необходимостью массово компенсировать расходы клиентов на дорогостоящие PCR тесты.

Наш информационный партнер компания Red Panda прогнозирует, что это лишь первый этап повышения цен — со второй половины лета страховки могут подорожать снова. Комментирует управляющий компании Рустам Галеев: «Red Panda оказывает поддержку иностранцам в вопросах страхования с 2011 года — на нашей памяти, такого высокого уровня цен на страховки еще не было. По нашим данным, минимальная цена годовой страховки с лета этого года будет 10.680,- Kč.

Мы понимаем, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы обременять людей дополнительными расходами, поэтому стараемся выходить на диалог со страховыми и клиентами. По этой же причине мы решили сдерживать цены, насколько это возможно, и пока предлагаем клиентам годовую страховку за 6 500 ,- Kč. Зарезервировать такую стоимость наши клиенты могут до конца текущей недели — при этом резервация цены будет действовать до 30.09.2021, вне зависимости от предстоящих подорожаний».