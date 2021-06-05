В Праге злоумышленник напал на мужчину с детьми. Полиция ищет свидетелей

Пражская полиция ищет свидетелей нападения на мужчину в вестибюле станции метро Hloubětín. Инцидент произошел днем в пятницу, 28 мая. Пострадавший получил серьезные травмы.



В пятницу около 16:15 между станциями метро Kolbenova и Hloubětín агрессор неожиданно стал угрожать одному из пассажиров физическим нападением. Мужчина в это время был не один, а с двумя детьми, поэтому он не отреагировал на угрозы и вышел вместе с неизвестным преступником на ближайшей станции метро, рассказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишнева.

Однако подозреваемый следил за ним и напал на мужчину в холле станции метро Hloubětín на эскалаторе. Сначала он повалил его на землю, затем лег на него и стал душить. Прохожие выключили эскалатор и стали звать на помощь, вскоре приехал патруль городской полиции.

Полиция опубликовала видеозапись, на которой видно нападавшего и людей, в это время находившихся неподалеку. Полиция просит свидетелей позвонить по номеру 158, чтобы помочь найти преступника. Криминалисты также ищут свидетелей, которые находились в вагоне метро, когда мужчина стал угрожать пассажиру.

Мужчина обвиняется в преступлениях, связанных с причинением вреда здоровью, нарушением общественного порядка и опасными угрозами. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Следователи по уголовным делам обратились к прокурору с ходатайством о заключении преступника под стражу, сообщила Сиржишнева.

Источник: novinky.cz