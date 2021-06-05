Чехия занимает 16-е место в мире по смертности от коронавируса

Чехия находится на шестнадцатом месте в мире по показателю смертности от COVID-19. Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) считают, что количество смертельных случаев намного больше, чем указано в официальной статистике.

Фото: pixabay

Как сообщает IHME, первое место по количеству умерших от коронавируса за период с марта 2020 года по май 2021 года занимает Азербайджан. Официально количество смертей на 100 тысяч жителей в этой стране составляет 46,3, но по данным IHME он равен 672,7.

В первую десятку стран с высоким уровнем смертности вошли Босния и Герцеговина, Болгария, Албания, Мексика, Северная Македония, Беларусь, Румыния, Казахстан и Перу. Словакия находится на одиннадцатом месте с официальным рейтингом 221,2 и и рейтингом по шкале IHME — 446,6. Чехия заняла 16-е место с официальным показателем 279,1, однако по данным IHME он составляет 391,1.

Что касается общего числа умерших, то, согласно официальной статистике, больше всего их было в США — 578 555 человек по данным на 10 мая. По оценке IHME, в этой стране от коронавируса умерли 905 000 человек. В России также есть большие различия: по официальным данным жертвами covid-19 стали 111 909 человек, но реальный показатель намного больше — 619 914 человек.

Эксперты отмечают, что определить общее количество смертей от коронавируса очень сложно. В начале пандемии некоторые люди, умершие от covid, не могли быть включены в официальную статистику из-за отсутствия тестов и общего незнания того, как выглядит коронавирусная инфекция.

Чтобы получить реальный показатель, ученые используют концепцию так называемой чрезмерной смертности для анализа пандемии. Это сравнение количества людей, умерших в определенный период и в определенной области в предыдущие годы, с количеством умерших во время пандемии. Следовательно, чрезмерная смертность определяет, на сколько человек умерло больше, чем ожидалось на основе данных за более ранние периоды.

Таким образом, число чрезмерных смертей может достигать более высоких значений по сравнению с официально зарегистрированными числами. Издание The Economics сообщает, что в период с 30 марта 2020 года по 28 марта 2021 года в Чешской Республике от COVID-19 официально умерло 25 860 человек, однако число чрезмерных смертей составило 32 030 человек.

Представители IHME отмечают, что, как правило, избыточная смертность не равна общей смертности, причиной которой является covid-19. При определении чрезмерной смертности необходимо учитывать другие факторы, связанные с пандемией. Например, оказание несвоевременной медицинской помощи во время эпидемии или увеличение смертности из-за депрессии, употребления наркотических веществ или алкоголя.

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Источник: idnes.cz