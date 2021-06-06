Полиция задержала 140 туристов в аэропорту Праги из-за фальшивых тестов на COVID-19

​В субботу, 6 июня, в аэропорту Вацлава Гавела в Праге полиция задержала 140 чешских туристов, прилетевших из Туниса. Стражам правопорядка показалось, что их тесты на covid поддельные.

«Во время проверки пассажиров возникло подозрение относительно достоверности результатов тестов», — заявила в воскресенье пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Рената Гречманова. В общей сложности полиция проверила 140 пассажиров двух самолетов из Туниса. Все туристы были клиентами чешской турфирмы Blue Style.

У Blue Style есть свой чешский врач в Тунисе, которые делает тесты на коронавирус. Однако полиция сейчас расследует, была ли у этого врача соответствующая лицензия.

Ранее подобные случаи были очень редкими. «Это произошло впервые, обычно такие подозрения были в отношении двух-трех пассажиров», — добавила пресс-секретарь. После проверки туристам пришлось сдавать новые тесты прямо в аэропорту.

Только сертифицированные лаборатории могут проводить тесты на covid для выезда за границу и возвращения в страну. Туристическое агентство Blue Style извинилось перед клиентами за доставленные неудобства, но, по словам представителей компании, в случившемся виноваты чиновники.

«Наше туристическое агентство приносит свои извинения всем клиентам, летевшим рейсом QS2825 из Туниса, которым пришлось столкнуться с совершенно нестандартным подходом чешских таможенников. Мы приносим свои извинения за задержку в аэропорту, и в то же время хотим заверить вас, что тесты, проведенные перед вылетом в Чешскую Республику, полностью соответствуют действующему законодательству. Сейчас мы выясняем совершенно непонятные для нас детали этого события», — говорится в официальном заявлении турфирмы.

В Blue Style заявили, что клиенты имеют действующие тесты и сертификаты, выданные аккредитованной лабораторией, работающей в соответствии с правилами, установленными Чешской Республикой. Тесты проводятся сертифицированным персоналом, и их результаты соответствуют всем юридическим и санитарным требованиям.

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Источник: novinky.cz