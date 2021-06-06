Мужчина из Чехии поверил, что получит наследство из Франции, но сам лишился денег

Молодой человек из чешского города Пршеров надеялся получить большую сумму денег от неизвестной женщины из Словакии, которая выбрала его своим «наследником». Неизвестная женщина, проживающая во Франции, нашла его профиль в социальных сетях. Однако вместо обещанного наследства она обманула мужчину на 375 евро.

Мужчина привлек женщину тем, что не имеет детей и, по ее словам, внушает доверие, поэтому она может оставить ему наследство на сумму около 380 тысяч евро. Мошенница утверждала, что серьезно больна и скоро умрет. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Милуше Зайцева.

Женщина предложила молодому человеку написать ей электронное письмо, что он и сделал. Это было ошибкой, ему следовало проигнорировать сообщение и просто не отвечать на него, отметила Зайцова.

После ответа на электронное письмо мужчине было предложено написать по другому электронному адресу, который якобы принадлежал адвокату женщины. Юрист потребовал перечислить 375 евро для оформления договора дарения, необходимого для перевода денег. Мужчина отправил платеж на зарубежный счет. Однако он тщетно ждал обещанного наследства. «Деньги на счет не поступили, и потерпевший, который вел себя опрометчиво, потерял 375 евро. Мы расследуем дело как преступление против собственности», — добавила представитель полиции.

YouTube – п ремьера новой рубрики "Инсайт" уже на нашем канале

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



Источник: novinky.cz