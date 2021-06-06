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Мужчина из Чехии поверил, что получит наследство из Франции, но сам лишился денег

Мужчина из Чехии поверил, что получит наследство из Франции, но сам лишился денег

420on.cz 2533
Молодой человек из чешского города Пршеров надеялся получить большую сумму денег от неизвестной женщины из Словакии, которая выбрала его своим «наследником». Неизвестная женщина, проживающая во Франции, нашла его профиль в социальных сетях. Однако вместо обещанного наследства она обманула мужчину на 375 евро.
Мужчина из Чехии поверил, что получит наследство из Франции, но сам лишился денег

Мужчина привлек женщину тем, что не имеет детей и, по ее словам, внушает доверие, поэтому она может оставить ему  наследство на сумму около 380 тысяч евро. Мошенница утверждала, что серьезно больна и скоро умрет. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Милуше Зайцева.

Женщина предложила молодому человеку написать ей электронное письмо, что он и сделал. Это было ошибкой, ему следовало проигнорировать сообщение и просто не отвечать на него, отметила Зайцова.

После ответа на электронное письмо мужчине было предложено написать по другому электронному адресу, который якобы принадлежал адвокату женщины. Юрист потребовал перечислить 375 евро для оформления договора дарения, необходимого для перевода денег. Мужчина отправил платеж на зарубежный счет. Однако он тщетно ждал обещанного наследства. «Деньги на счет не поступили, и потерпевший, который вел себя опрометчиво, потерял 375 евро. Мы расследуем дело как преступление против собственности», — добавила представитель полиции.

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция преступность Чехия
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