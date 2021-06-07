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Очаг британской мутации коронавируса обнаружили на юго-востоке Чехии

Очаг британской мутации коронавируса обнаружили на юго-востоке Чехии

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Две вспышки covid-19 были обнаружены в поселке Банов в районе Угерске-Градиште. В детском саду и школе британской мутацией коронавируса заразились 28 человек.
Фото: pixabay
Очаг британской мутации коронавируса обнаружили на юго-востоке Чехии

Детский сад в Банове закрыт с 29 мая. Школа будет закрыта 7 и 8 июня, сообщила пресс-секретарь муниципалитета Соня Личкова.

В Банове проживает более 2000 жителей. «Лабораторный анализ подтвердил наличие британской мутации в детском саду и начальной школе. Положительные образцы тестов ПЦР были отправлены на анализ в Национальную справочную лабораторию», — добавила Личкова.

В детском саду подтверждено 17 случаев инфицирования, в начальной школе — 11. В школу ходят дети из населенных пунктов Банов, Суха Лоз, Быстрице-под-Лопеникем и Старе место. Санитарно-гигиеническая станция Злинского края ввела противоэпидемические меры сразу после первого подтвержденного случая и отслеживает контакты зараженных.

«Благодаря оперативному взаимодействию сотрудников школы и санитарно-гигиенической станции мы смогли вовремя выявить вспышки и принять необходимые меры. Этот случай ясно подтверждает важность тестирования, мы должны подойти к нему ответственно до последнего учебного дня в этом году», — сказал губернатор Злинского края Радим Голиш.

Гигиенисты решили, что в начальной школе будут проводиться тесты ПЦР специальным методом, когда проверяется сразу несколько образцов. 

«Тестирование будет проведено 8 июня среди учеников и школьного персонала квалифицированными медицинскими сотрудниками после обучения и инструктажа», — сказала Личкова.

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Источник: novinky.cz

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Темы
школы детский сад дети Чехия коронавирус
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