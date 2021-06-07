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Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами

Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами

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Некоторые туристы сообщили полиции, что чешский врач за границей выдал им справку о прохождении теста на коронавирус, хотя они его не делали. Это стало причиной проверки, в результате которой 140 туристов из Туниса были задержаны сотрудниками полиции в аэропорту Праги. Глава МВД Ян Гамачек извинился перед путешественниками.
Фото: pixabay
Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами

В субботу, 6 июня, в аэропорту Вацлава Гавела полиция задержала 140 чешских туристов, прилетевших из Туниса. Стражам правопорядка показалось, что их тесты на covid поддельные.

«Мы проверили ситуацию в МВД. Проблема заключалась в том, что некоторые пассажиры в аэропорту признались, что чешский врач за границей выдал им свидетельство об обследовании, хотя они вообще не проходили тесты», — заявил 7 июня глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Он добавил, что попросил Минздрав подготовить рекомендации для туристических агентств, в которых было бы четко указано, какие методы тестирования соответствуют требованиям ведомства, а какие — нет.

Путешествующие из Туниса, в основном семьи с детьми, были задержаны в аэропорту имени Вацлава Гавела на несколько часов. Полиция попросила лаборатории проверить 140 человек, подозреваемых в несоблюдении требований для въезда в Чешскую Республику. Тестирование в аэропорту проводила GHC Genetics. Туристическое агентство, клиенты которого были задержаны в аэропорту, предоставило полиции все необходимые документы, поэтому в итоге лаборатория провела только два дополнительных теста. 

«В результате только два человека были повторно протестированы с помощью теста на антиген. Решение данной ситуации находится в компетенции полиции по делам иностранцев и других государственных органов», — сказали в лаборатории.

Министр внутренних дел Ян Гамачек сегодня извинился перед путешественниками: «Полиции показалось, что медицинские справки могут быть поддельными, однако как минимум в одном случае выяснилось, что тесты не являются фальшивыми. Поэтому от имени МВД я приношу извинения задержанным пассажирам двух рейсов».

Тунис относится к категории стран с очень высоким риском заражения COVID-19. Пассажиры, прибывающие из этой страны, обязаны делать антигенный (не старше 24 часов) или ПЦР-тест (не старше трех дней). По прибытии туристы должны находиться в самоизоляции, на пятый день после возвращения необходимо сделать ПЦР-тест. Исключение сделано для тех, кто вакцинирован или имеет подтверждение о перенесенном заболевании covid-19 в течение последних шести месяцев.

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Источник: novinky.cz

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Темы
туристы Туризм Чехия Министерство внутренних дел отпуск коронавирус
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