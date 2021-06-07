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В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон

В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон

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В Праге сегодня приняли решение о строительстве первого участка метро D от станции Pankrác в сторону района Nové Dvory. Затраты составят около 52,09 млрд. крон. Первый этап работ может начаться в октябре этого года.
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон

Наименьший отрезок голубой линии охватит станции Nové Dvory, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Olbrachtova и Pankrác, где пересечет красную линию С. 

Строительство займет восемь лет от начала работ. Столичные власти рассчитывают на дотации из европейских фондов, но обсудят проект и с государством.

«Линия D проблематична с точки зрения финансирования. Трудности существенны и потому, что государство до сих пор не выразило четкой поддержки инвестициями. И это несмотря на то, что Прага уже получила добро от тогдашнего премьер-министра Богуслава Соботки», — сказал Павел Вигнанек, заместитель мэра по финансам и бюджету.

Общую сумму на строительство город будет черпать постепенно. В этом году строительство должно стоить 0,17 млрд., а наибольшую сумму, 9.65 млрд., придется потратить в 2027 году.

На втором этапе будет проложено метро до Depo Písnice. В будущем планируется участок от станции Pankrác до Náměstí Míru. Куда «направится» метро от Náměstí Míru, пока не решено. Кто-то предлагает Náměstí Republiky, кто-то — на Жижков и далее в сторону Высочан. Согласно обновленной информации за этот год, общая стоимость проекта составляет 97,79 млрд. крон, где главный инвестор — Dopravní podnik.

 

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Источник: iDnes.cz

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