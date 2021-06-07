Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге

Утром на стенах юридического факультета появились плакаты с надписями: «Ежегодно совершается 12 000 изнасилований. Сообщается только о 600 из них» и «Жертва не обязана защищаться». Графика на постерах была выдержана в стиле публикаций в инстаграме бывшего студента Фери, против которого сейчас возбуждено дело о сексуальных домогательствах и насилии.

Однако уже в 9:30 сотрудники факультета содрали желтые надписи. «Мы обязаны срывать эти плакаты. Хотя я думаю, что это нужно видеть. Но я не буду больше это комментировать и не знаю, на чьей вы стороне. Есть две стороны баррикад», – пояснил один из рабочих. Далее высказываться он отказался.

Одна из студенток, стоявших возле плакатов, не согласилась с их содержанием. «Я не хочу ничего преуменьшать, но расклеивание плакатов по факультету кажется мне лишним, потому что руководство во главе с деканом (Яном) Кукликом ничего об этом не знало», – думает девушка, пожелавшая остаться неизвестной в свете упомянутого дела.

Пресс-секретарь Власта Тиха подтвердила, что указание убрать плакаты пришло от руководства факультета. «Инициатором размещения постеров юридический факультет не был. Мы размещаем на стенах здания только то, что хотим сказать учащимся. Это было не наше мероприятие и нет такого правила, что каждый может развешивать все, что ему вздумается. Вне зависимости от содержания», – сказала Тиха.

Люси Грда, одна из основательниц инициативы «Bez trestu», понятия не имеет, кто автор плакатов. На прошлой неделе она выступила с протестом против сексуального и домашнего насилия. «Не имею представления. В пятницу мы оставили плакаты только в посольстве. Это было частью марша. Определенно не было ни одного с восклицательными знаками, только «да – это да» или «если без согласия, то это насилие», – заявила Грда.

«Мы переживаем то, через что прошли другие страны два-три года назад. Там также проходили ярые дискуссии у подобных тем. У каждого будет свое мнение по этому поводу», – сказала Маркета Пекарова Адамова, глава TOP 09, на дебатах о предполагаемом поведении Фери.



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Источник: iRozhlas.cz