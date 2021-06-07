Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов

Сколько VZP тратит на алкоголиков и наркоманов, почему дистанционное обучение положительно скажется на системе образования и как долго будут пустовать отели в Праге. Подготовили новую подборку из чешских СМИ. О чем, кроме статистики по коронавирусу, пишут крупные издания в Чехии в понедельник, 7 июня.

E15

Интернет-магазины выходят на рекорд по обороту, пишет газета E15. Местные интернет-магазины ожидают, что побьют прошлогодний оборот в 196 миллиардов крон. В этом году продажи могут вырасти на 10-15%. В прошлом году пандемия привела в интернет-магазины «толпы» покупателей, которые ранее предпочитали закупаться вживую.

Hospodářské noviny

Отели в Чехии по-прежнему пустуют. По данным Hospodářské noviny, большинство номеров летом свободны. Приоритетная задача отелей – решить, как привлечь клиентов. Некоторым из них не хватает персонала. После открытия кое-где планировали увеличить стоимость дополнительных услуг, но большинство гостиниц цены повышать не торопится.

Mf Dnes

«Стоимость лечения людей, зависимых от алкоголя и других наркотиков, в прошлом году выросла», – сообщает Mf dnes. Но главный натиск, по мнению экспертов, еще впереди. Некоторые люди начали бороться со стрессом, связанным с пандемией, с помощью алкоголя или наркотиков. Например, VZP, у которой шесть миллионов клиентов в Чешской Республике, только в Праге потратила 241 миллион крон на лечение зависимых в прошлом году. Это почти на 16% больше, чем в 2019 году. Лечение дорогое, особенно для наркоманов, употребляющих одновременно несколько типов наркотиков. Однако наибольшую сумму страховая компания тратит на лечение алкоголиков.

Deník N

Юрист Иржи Елинек может уйти с поста завкафедрой уголовного права на юридическом факультете Карлова университета. Deník N. узнал, что декан факультета объявил просмотр на должность своего преемника. В источнике считают, что данное решение – результат неудовлетворенности Елинека показателями кафедры.

Reportér

«Система образования может кардинально измениться к лучшему после дистанционного обучения», – об этом пишут в ежемесячном издании Reportér. Онлайн-обучение помогло выявить трудных учеников и проблемные школы. Однако и дети, и учителя приобрели опыт, который им поможет в нормальном обучении.

Hrot

Возможный провал на выборах может привести некоторые политические партии к серьезным финансовым проблемам. В еженедельнике Hrot сегодня рассказывают о финансовом положении партий. По данным еженедельника, социал-демократы и ODS являются крупнейшими должниками на чешской политической арене. Основным источником дохода чешских политических партий являются государственные субсидии. И они распределяются по результатам выборов.

Právo

«С 2017 года чешский преподавательский состав вырос почти на 16,5 тысяч человек», – отмечает Právo. Основная причина – повышение заработной платы и реформа финансирования регионального образования. В прошлом учебном году почти 170 000 учителей работало в детских садах, начальных и средних школах.

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Источник: iRozhlas.cz