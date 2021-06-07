Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня

​Ученикам и учителям с 8 июня не нужно будет носить медицинские маски и респираторы во время обучения в школах. Исключение составят только три края, где эпидемическая ситуация пока сложная — это Злинский, Либерецкий и Южночешский регионы. Соответствующее решение приняло сегодня правительство Чехии.

Фото: pixabay

«Обучение без масок будет возможно с завтрашнего дня в одиннадцати областях республики (кроме Злинского, Либерецкого и Южночешского регионов). Во время перерывов и в местах общего пользования сохраняется обязанность носить маски», — написал министр образования Роберт Плага в Twitter.

Министр здравоохранения Адам Войтех ранее настаивал на том, чтобы масочный режим в школах действовал до конца учебного года. Роберт Плага предложил отменить ношение масок в классах во время обучения, эту меру поддержала администрация Праги.

За последние семь дней в Чехии зафиксировано 25 случаев инфицирования на 100 000 жителей, однако в трех указанных регионах этот показатель выше, поэтому маски там пока не отменят.

Решение правительства распространяется и на офисных работников. Если они находятся в одном помещении, с 8 июня им не нужно будет носить медицинские маски или респираторы.От этой обязанности освобождены и студенты вузов при сдаче экзамена, если дистанция между двумя людьми составляет минимум два метра.

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Источник: novinky.cz