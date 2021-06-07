Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений

Кабинет премьер-министра Андрея Бабиша одобрил очередные послабления в ограничениях. Читайте структурированный план снятия карантинных мер в Чехии.

8 июня

В школах теперь можно ходить без масок и ученикам, и учителям. Исключения — Злинский, Южночешский и Либерецкий регионы.

В школах и университетах по всей Чешской Республике можно будет сдавать экзамены без масок, соблюдая дистанцию в два метра.

Количество зрителей на культурных мероприятиях возрастает до 1000 в помещении и до 2000 на открытом воздухе.

Людям с закрепленным рабочим местом теперь не обязательно носить маски в офисе.

С завтрашнего дня повсеместно будут применяться все виды тестов на коронавирус, в том числе самотесты или čestné prohlášení.

Бассейны, оздоровительные центры или сауны разрешается заполнять помещения на 50%, посетителям не придется носить маски в помещениях.

14 июня

Снимаются все ограничения до культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе. При организации стоячих мест обязательно рассчитывать на 4 квадратных метра на человека.

В закрытых залах организаторы по-прежнему смогут использовать только половину мест. Внутри разрешается продавать билеты только на сидячие места.

21 июня

Разрешается въезд в Чешскую Республику со всего Евросоюза и Сербии, если турист вакцинирован, имеет тест или недавно переболел.

1 июля

В компаниях отменяется обязательное тестирование сотрудников.

Возможно, с 1 июля респираторы снова заменят хирургическими масками.

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Источник: novinky.cz