Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.43
USD
20.87
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений

Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений

420on 54
Кабинет премьер-министра Андрея Бабиша одобрил очередные послабления в ограничениях. Читайте структурированный план снятия карантинных мер в Чехии.
Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений

8 июня

В школах теперь можно ходить без масок и ученикам, и учителям. Исключения — Злинский, Южночешский и Либерецкий регионы.

В школах и университетах по всей Чешской Республике можно будет сдавать экзамены без масок, соблюдая дистанцию в два метра.

Количество зрителей на культурных мероприятиях возрастает до 1000 в помещении и до 2000 на открытом воздухе.

Людям с закрепленным рабочим местом теперь не обязательно носить маски в офисе.

С завтрашнего дня повсеместно будут применяться все виды тестов на коронавирус, в том числе самотесты или čestné prohlášení.

Бассейны, оздоровительные центры или сауны разрешается заполнять помещения на 50%, посетителям не придется носить маски в помещениях.

 

14 июня

Снимаются все ограничения до культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе. При организации стоячих мест обязательно рассчитывать на 4 квадратных метра на человека. 

В закрытых залах организаторы по-прежнему смогут использовать только половину мест. Внутри разрешается продавать билеты только на сидячие места.

21 июня

Разрешается въезд в Чешскую Республику со всего Евросоюза и Сербии, если турист вакцинирован, имеет тест или недавно переболел.

1 июля

В компаниях отменяется обязательное тестирование сотрудников.

Возможно, с 1 июля респираторы снова заменят хирургическими масками.

 

  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" уже на нашем канале 

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага ограничение коронавирус
Читайте
по теме 
Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня
07.06.2021 19:37 Общество
Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня
122
Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов
07.06.2021 19:10 Общество
Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов
157
Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге
07.06.2021 17:45 Общество
Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге
224
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон
07.06.2021 16:30 Общество
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон
915
Последние новости:
07
июня
Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня
07.06.2021 19:37 Общество
Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня
122
Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов
07.06.2021 19:10 Общество
Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов
157
Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге
07.06.2021 17:45 Общество
Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге
224
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон
07.06.2021 16:30 Общество
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон
915
Министр труда Чехии хочет увеличить минимальную зарплату в стране
07.06.2021 16:22 Экономика
Министр труда Чехии хочет увеличить минимальную зарплату в стране
492
Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами
07.06.2021 16:20 Общество
Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами
771
Светлана Тихановская призвала Чехию усилить санкции против режима Лукашенко
07.06.2021 13:50 Политика
Светлана Тихановская призвала Чехию усилить санкции против режима Лукашенко
625
В мае уровень безработицы в Чехии снизился
07.06.2021 12:22 Экономика
В мае уровень безработицы в Чехии снизился
298
В Чехии родился первый детеныш африканского слона
07.06.2021 08:44 Экономика
В Чехии родился первый детеныш африканского слона
559
Очаг британской мутации коронавируса обнаружили на юго-востоке Чехии
07.06.2021 08:42 Общество
Очаг британской мутации коронавируса обнаружили на юго-востоке Чехии
885


Мобильная версия