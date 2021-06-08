С 1 июля в Чехии отменят обязательное тестирование сотрудников компаний

С 1 июля регулярное тестирование на коронавирус индивидуальных предпринимателей и сотрудников чешских компаний уже не будет обязательным. Тестирование также будет отменено во всех учебных заведениях, в том числе в вузах, где летом могут проходить экзамены.Такое решение приняло 7 июня правительство Чехии.

«С 1 июля 2021 года все обязательные регулярные тесты на covid-19 на работе, в школах и среди индивидуальных предпринимателей будут отменены», — сообщило Министерство здравоохранения. В связи с улучшением эпидемической ситуации правительство постепенно ослабляет ограничительные меры.

В начале мая правительство решило продолжить обязательное тестирование на коронавирус в компаниях, некоммерческих организациях, органах власти и среди индивидуальных предпринимателей до конца июня. Работники обязаны проходить тестирование один раз в неделю. Вакцинированным людям и тем, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, тесты делать не нужно. Это обязательство также не распространяется на тех, кто работает удаленно из дома.

Компании, которые проводят тестирование, могут получить от страховых компаний компенсацию в размере 60 крон за один самотест. В месяц будет оплачено максимум четыре таких теста на одного сотрудника. Сотрудники и предприниматели также могут пройти тестирование бесплатно в лабораторных пунктах. С июня страховые компании оплачивают людям два теста ПЦР и четыре теста на антиген в месяц.

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Источник: ceskenoviny.cz