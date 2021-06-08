Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
20.86
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Минздрав Чехии снизил цены тестов на covid-19

Минздрав Чехии снизил цены тестов на covid-19

420on.cz 432
Максимальная стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Чехии составит 814 крон, теста на антиген — 201 крона. Новые цены действуют с 8 июня для тех, кто оплачивает тесты самостоятельно.
Фото: pixabay
Минздрав Чехии снизил цены тестов на covid-19

Ранее ПЦР-тест стоил максимум 1510 крон, а тест на антигены — 351 крону. 

«В настоящее время каждому гражданину страховые компании оплачивают два теста ПЦР в месяц и один тест на антиген в неделю. Кроме того, мы хотим, чтобы тесты, за которые люди платят самостоятельно, были более доступными, поскольку их можно использовать для посещения заведений сферы услуг, массовых мероприятий, медицинских и социальных объектов, а также для выезда за границу», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех. 

Напомним, 7 июня правительство решило, что помимо ПЦР или тестов на антиген, проводимых медицинские работниками, для посещения любых заведений илии массовых мероприятий достаточно будет самотестирования или письменного заявления о том, что такой тест пройден. 

Вакцинированным людям или тем, кто переболел коронавирусом за последние шесть месяцев, делать тесты не нужно. Помимо подтверждений, которые люди получают на месте вакцинации или тестирования, они также могут загрузить электронный сертификат с сайта.

  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" уже на нашем канале 

Источник: ceskenoviny

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия
Читайте
по теме 
Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами
08.06.2021 16:08 Общество
Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами
84
С 1 июля в Чехии отменят обязательное тестирование сотрудников компаний
08.06.2021 09:58 Общество
С 1 июля в Чехии отменят обязательное тестирование сотрудников компаний
1368
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 8.06.21
08.06.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 8.06.21
142374
Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений
07.06.2021 20:15 Общество
Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений
4164
Последние новости:
08
июня
Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами
08.06.2021 16:08 Общество
Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами
84
Таможенники в Чехии поймали 73-летнюю контрабандистку, перевозившую в поезде сигареты
08.06.2021 16:06 Общество
Таможенники в Чехии поймали 73-летнюю контрабандистку, перевозившую в поезде сигареты
65
Как избавиться от русского акцента в чешском
08.06.2021 10:41 Общество
Как избавиться от русского акцента в чешском
933
Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках
08.06.2021 10:32 Экономика
Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках
520
С 1 июля в Чехии отменят обязательное тестирование сотрудников компаний
08.06.2021 09:58 Общество
С 1 июля в Чехии отменят обязательное тестирование сотрудников компаний
1368
07
июня
Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений
07.06.2021 20:15 Общество
Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений
4164
Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня
07.06.2021 19:37 Общество
Масочный режим в школах Чехии отменят с 8 июня
1009
Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов
07.06.2021 19:10 Общество
Обзор СМИ Чехии 07.06.2021: пустые отели, лечение наркозависимых и рекордный оборот интернет-магазинов
2411
Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге
07.06.2021 17:45 Общество
Реакция на "дело Фери". Неизвестный разместил плакаты против насилия на стенах юрфака в Праге
676
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон
07.06.2021 16:30 Общество
В Праге одобрили строительство голубой ветки метро почти за 100 млрд крон
3398


Мобильная версия