Таможенники в Чехии поймали 73-летнюю контрабандистку, перевозившую в поезде сигареты

73-летняя чешская пенсионерка контрабандой вывозила из Польши сигареты и табак в большом количестве. Таможенники поймали ее во время проверки поезда, следовавшего из города Границе в Оломоуц.

Фото: pixabay

«Таможенникам показалась подозрительной пассажирка поезда — гражданка Чехии, у которой было большое количество багажа. В ходе досмотра они нашли в общей сложности 6600 сигарет без маркировки табачных этикеток и почти два килограмма немаркированного резаного табака», — сообщил пресс-секретарь таможенного управления Оломоуцкого края Давид Кубенз.

Женщина не смогла представить никаких документов или доказательств уплаты акцизного налога на купленный товар.

«Позже она рассказала, что везла табачные изделия из Польши, где купила их у мужчины за 19000 крон», — добавил пресс-секретарь.

По предварительным оценкам, ущерб от неуплаты налогов составил 30520 крон. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушении прав на товарный знак. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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Источник: novinky.cz