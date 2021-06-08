Водитель автомобиля в Праге выехал на ступеньки и застрял

Утром 8 июня водитель легкового автомобиля в Праге выехал на бетонные ступеньки для пешеходов и застрял там. Пожарные и полицейские помогли автомобилисту выбраться из ловушки и сейчас выясняют, как машина там оказалась.

Авария произошла у автобусной остановки Pražského povstání на Панкраце. По предварительной информации, водитель пытался сократить путь и проехать через бетонные ступеньки, однако ему это не удалось.

«Полиция выясняет, как 68-летний мужчина попал на лестницу на машине. В результате аварии никто не пострадал», — сообщил пресс-секретарь полиции Рихард Грдина.

В ноябре прошлого года пражская полиция расследовала похожий инцидент, который произошел с водителем автомобиля BMW. Он застрял на бетонной пешеходной лестнице в парке Фолиманка.

Источник: novinky.cz