Торговцы на рынке Sapa в Праге приняли таможенников за влюбленную пару

Четверо пражских таможенников решили нанести визит на рынок во вторник утром. Двое продавцов подумали, что это потенциальные покупатели и стали предлагать им поддельные товары, спрятанные в специальных контейнерах. Впоследствии к месту происшествия прибыли и другие члены таможенного управления. Они обнаружили и изъяли тысячи поддельных сумок, текстиля и парфюмерии на общую сумму несколько миллионов крон, рассказала пресс-секретарь пражской таможенной службы Ивана Куркова.
Изъятые товары включали подделки таких брендов, как Nike, Guess, Tommy Hilfiger, Adidas и Louis Vuitton.
Таможенники на месте задержали двух продавцов, которые предлагали им купить подделки.
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Источник: novinky.cz